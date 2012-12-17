رسیدگی به پرونده های موادمخدر در فارس با مدیریت قضایی و انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان قاچاق مواد مخدر را بلای خانمانسوز ارزیابی کرد و افزود: با وجود آنکه مأموران نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و شوراها هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تلاش ویژه ای در کشف محموله های عمده مواد مخدر داشته اند اما همچنان این پدیده در جامعه ما وجود داشته و ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی است.

خدائیان تشدید مجازاتهای قاچاقچیان عمده مواد مخدر به خصوص قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی را از اولویتهای دستگاه قضایی در برخورد با این پدیده شوم خواند و بیان کرد: در 9 ماهه امسال تعداد زیادی از این سوداگران مرگ به اشد مجازات یعنی اعدام و حبس های طولانی محکوم شده اند که این امر حاکی از اراده مستحکم دستگاه قضایی در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر دارد.

وی تصریح کرد: با وجود این برخوردها آنچه مهم، سازنده و تاثیرگزار است انجام اقدامات پیشگیرانه و آگاه سازی جوانان نسبت به آثار سوء مصرف مواد مخدر است.

رئیس کمیته قضایی انتظامی مبارزه با مواد مخدر افزود: برخوردهای قانونی انجام شده با خرده فروشان مواد مخدر و تخریب مکان های استعمال مواد مخدر در برخی نقاط کلان شهر شیراز را در راستای اقدامات و برخوردهای هماهنگ دستگاههای مرتبط در امر مبارزه با مواد مخدر خواند.

خدائیان تصریح کرد: استان فارس و شهر شیراز شدیدا نیازمند مراکز و اردوگاه های بازپروری و نگهداری معتادان خیابانی است. وی خواستار مساعدت و همکاری مسئولان استان و کلان شهرشیراز در راستای اجرای شدن مصوبات قانونی گذشته در خصوص راه اندازی مراکز بازپروری معتادان شد.

افزایش 14 درصدی دستگیری قاچاقچایان در فارس

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در سال جاری در دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر 14 درصد رشد داشته ایم.

سردار سجادیان افزود: میزان کشفیات مواد مخدر در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر است.

در این نشست ضمن اتخاذ تصمیماتی در راستای برخورد شدیدتر با قاچاقچیان حاملان و توزیع کنندگان مواد مخدر صنعتی مقرر شد پرونده های قاچاق عمده مواد مخدر تحت مدیریت قضایی و انتظامی در اسرع وقت رسیدگی و مجازات عاملان در سریعترین زمان اجرا شود.

در این نشست گزارشی کامل از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای اجرای طرح ویژه مبارزه با کشف ماریجوانا ارائه شد.