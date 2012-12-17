بالاترین نرخ بازخرید اوراق مشارکت در سال 91 برای بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید‌علی‌اصغر میرمحمد‌صادقی با اعلام این خبر افزود: به منظور هدایت نقدینگی به سمت طرح‌های‌ عمرانی ، از 25 آذرماه سال جاری مرحله دوم انتشار اوراق مشارکت با همکاری 7 بانک آغاز شده است.



میرمحمدصادقی در بیان وجه افتراق این دوره انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با دوره‌های قبل اعلام کرد: در این مرحله، متقاضیان در قبال پرداخت قطعی وجه اوراق، قبض یا سندی دریافت خواهند کرد که نشان دهنده مبلغ و میزان خرید است و خریدار با ارائه این قبض می‌تواند نسبت به خرید ‌و فروش آن اقدام نماید.



وی در همین رابطه افزود: بعد از اتمام مرحله فروش، بانک نسبت به انتشار و توزیع اوراق اقدام نموده و مردم می‌توانند ضمن مراجعه به شعبه فروشنده اوراق، نسبت به دریافت اوراق یادشده اقدام کنند.



مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به این که در این مرحله 25 هزار میلیارد ریال اوراق منتشر می‌شود و نرخ سود علی‌الحساب آن نیز 20درصد تعیین شده است، تصریح کرد: نرخ بازخرید قبل از یک‌سال اوراق مشارکت بانک مرکزی 19.75 درصد است که بالاترین نرخ بازخرید اوراق منتشر شده در سال جاری به شمار می‌آید.



وی با بیان این که نرخ بازخرید اوراق مشارکت بانک مرکزی که در مهرماه سال جاری منتشر شده است نیز 19.75 درصد می باشد، تاکید کرد: نیازی به جابه جایی اوراق نیست.



صادقی با موفقیت‌آمیز خواندن عملکرد انتشار اوراق مشارکت و این نکته که در 6 ماهه نخست سال جاری 48 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شده است ، خاطرنشان ساخت: این اوراق برای تامین مالی طرح‌هایی چون تولید برق آبی، احداث شبکه فاضلاب ، گسترش خط آهن ، نیروگاه‌ها و... منتشر شده و حدود 82 درصد آنها به فروش رفته است و این عملکرد، یک موفقیت به شمار می‌رود.

بانک مرکزی در سال جاری و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار 100هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد و منابع حاصل از فروش این اوراق در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گیرد تا از آن در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و تامین مالی و اجرای پروژه‌های ملی و عمرانی کشور استفاده شود.