افشای راز «دختری با روسری سرخ در پنجره روبرو» در یک کتاب

محمد اسماعیل حاجعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف رمان تازهای با عنوان «دختری با روسری سرخ در پنجره روبرو» خبر داد و گفت: این اثر به نوعی با یک روحیه روانشناسی تالیف شده است و سعی دارد زندگی انسانهایی را در جامعه امروز به نمایش درآورد که در مرحله هیجانزدگی قرار دارند، یعنی نه بیمار روانی هستند و نه انسان عادی.
وی افزود: در این رمان شخصیت اصلی به چنین حالتی دچار شده است و از سوی دیگر همسرش یک رمان به او هدیه میکند که در آن دو شخصیت خیالی معرفی میشوند؛ شخصیتهایی که از دل گُلهای یک قالی بیرون میآیند.
حاجعلیان افزود: زنِ داستان در ادامه حس میکند که دختر خیالی این رمان خود اوست که به فردی خیالی علاقهمند شده است که آن فرد هم به خاطر همین شدت علاقه به نوعی خودش را از دسترس او دور نگاه داشته است و همین موضوع باعث شده که همسر فعلی وی با او ازدواج کند.
این نویسنده از مذاکره با نشر ققنوس برای انتشار این رمان خبر داد.
حاجعلیان همچنین با اشاره به رمان دیگرش با عنوان «آدمک چوبی و سوت بلبلی» گفت: این اثر شامل 9 داستان کوتاه با موضوع انقلاب و دفاع مقدس و شرایط بعد از انقلاب، با محوریت ادبیات پایداری است و ویژگی این داستانها تکیه بر ادبیات بومی، جنگ و جامعهشناسی مردم ایران است. این کتاب هم قرار بود از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شود که تاکنون به دلیل مشکلاتی که به من اعلام شد ناشی از کمبود کاغذ است چاپ نشده اما قول دادهاند که در یکی دو هفته آینده منتشر شود.
از این نویسنده پیش از این نیز آثاری چون «قربونی» توسط سوره مهر و «سمفونی بابونههای سرخ» توسط نشر آموت منتشر شده است.
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