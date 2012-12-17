دستیابی دانشمندان مازندرانی به نانو فیلتر/ رونمایی با حضور احمدی نژاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی روز دوشنبه در گفتگویی اظهار داشت: رئیس جمهوری اسلامی ایران سه شنبه 28 آذر ماه 91 برای تجلیل از مساعی پژوهشگران و دانشمندان جوان مازندرانی، به این استان سفر خواهد کرد.

وی افزود: در پی گزارش دستیابی دانشمندان جوان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، به فناوری نانوفیلتر و دعوت از رئیس جمهور برای شرکت در مراسم رونمایی از این تکنولوژی، احمدی نژاد برای تقدیر از مساعی مخترعان این پروژه عظیم استقبال کردند.

طاهایی گفت: غشای نانوفیلتری که در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ساخته شد نخستین نمونه در جهان بوده که توانایی تبدیل شیرابه های زباله به آب قابل استفاده کشاورزی را دارد.

استاندار مازندران ادامه داد: امیدواریم با حمایت و پشتیبانی رئیس جمهور و تخصیص منابع مالی مورد نیاز، این دستاورد مهم و ارزشمند علمی با جدیت مورد حمایت قرار گیرد.

طاهایی تصریح کرد: همزمان با سفر رئیس جمهوری، 11 هزار و 32 واحد مسکن مهر در مازندران افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در سالجاری بیش از 20 هزار واحد مسکن مهر در مازندران بهره برداری شد، اظهار داشت: در شهریور ماه امسال بیش از 10 هزار واحد مسکن مهر توسط معاون اول رئیس جمهور در استان افتتاح شد.

استاندار مازندران، از بهره برداری 100 کیلومتر آسفالت راه روستایی همزمان با حضور رئیس جمهور در مازندران خبر داد و گفت: عملیات اجرایی 80 درصد راههایی که پس از پیروزی انقلاب در مازندران آسفالت شد، در دولت نهم و دهم انجام گرفت.

طاهایی با بیان اینکه تا پایان امسال آسفالت 250 کیلومتر راه روستایی در دست اقدام است، اظهار داشت: از رئیس جمهور درخواست خواهیم کرد تا در لایحه بودجه سال 92 سهم ویژه ای برای آسفالت راههای روستایی مازندران در نظر گرفته شود.