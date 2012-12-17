طرح راهداری زمستانه در پاکدشت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالملکی رئیس اداره راه و ترابری پاکدشت با اعلام این خبر اظهار داشت: در اجرای این طرح 7 گروه ثابت و سیارراهداری در سطح محورهای مختلف ارتباطی شهرستان پاکدشت فعالیت داشته و خدمات خود را ارائه می دهند.

وی گفت: با توجه به این که محور شهرستان پاکدشت ، تنها را ه دسترسی خودروهای عبوری و ترانزیت به استان های سمنان و خراسان جنوبی و رضوی می باشد ، رسیدگی به وضعیت این مسیر مهم در اولولیت اداره راه و ترابری شهرستان قرار دارد.

وی افزود: به منظور سهولت بخشیدن به تردد خودروها در روزهای برفی، خودروهای سبک، سنگین و ماشین آلات راهداری به همراه دو دستگاه ماشین برف روب و نمک پاش در مسیر جاده امام رضا (ع) مستقر شده و عملیات راهداری را انجام خواهند داد.

وی گفت: هم اکنون پایگاه ثابت راهداری شهرستان پاکدشت در محل سه راه سیمان مستقر شده و آماده امداد رسانی در مواقع ضروری می باشد.

عبدالملکی اظهار داشت: اداره راه و ترابری پاکدشت با ذخیره بیش از 30 تن نمک و قرار دادن کیسه های نمک و شن در طول مسیر جاده امام رضا (ع) شرایط را برای مقابله با برف و یخبندان در طول این مسیر فراهم کرده است.

انتشار شماره چهارم نشریه داخلی شهرداری فرون آباد با نام "نوای نسیم"

شهردار فرون آباد از انتشار شماره چهارم نشریه داخلی شهرداری فرون آباد با نام "نوای نسیم" در آذرماه خبر داد و اهداف انتشار چنین نشریه ای را اطلاع رسانی به مردم به عنوان تنها پشتوانه مسئولان عنوان کرد.

علی بندعلیان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در این نشریه عناوین بازدید سرزده معاونت عمرانی استانداری تهران از شهرداری فرون آباد، بازدید استاندار تهران از غرفه شهرداری فرون آباد در نمایشگاه دستاوردهای مدیریت بحران و توانمندی دستگاه های اجرایی، خودکفای شهرداری در تهیه گیاهان فصلی مورد نیاز فضای سبز، تقدیر فرماندهی انتظامی شهرستان پاکدشت از مدیریت شهری فرون آباد، نصب المان شهدا در میدان ورودی شهر، نصب یکی از بزرگترین پرچمهای جمهوری اسلامی ایران بر فراز شهر فرون آباد و...آمده است.

وی افزود: با اینکه یک شهرداری نوپا هستیم، ولی توانسته ایم چه در عرصه اطلاع رسانی و چه در پیشرفت پروژه های عمرانی از بسیاری از شهرهای همجوار خود پیشی بگیریم و این اتفاق جز با همراهی و همدلی مردم و مسئولان به دست نیامده است.

شهردار فرون آباد هدف از انتشار ماهنامه شهرداری فرون آباد را اطلاع رسانی به شهروندانی عنوان کرد که فاقد امکانات لازم برای راهیابی به فضای مجازی هستند و عنوان داشت: همه کارهایی که انجام می دهیم، فقط برای مردم است و تنها پشتوانه مسئولان، این مردم نجیب و فهمیده هستند.

این مدیر شهری تصریح کرد: انتشار نشریه "نوای نسیم"کاری سیاسی نیست بلکه اقدامی برای اطلاع‌ رسانی و فرهنگ ‌سازی برای شهروندان است که شهروندان باید بدانند پولی که بابت عوارض به شهرداری پرداخت می ‌کنند، چگونه هزینه می‌ شود، چقدر در امور عمرانی و چه میزان در سایر بخشها صرف می‌ شود که برای بیان این مسائل نیازمند نشریه هستیم.