دستگیری باند سارق خودرو وانت نیسان در فارس/ آتش سوزی در سوپرمارکت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس آگاهی فارس از شناسایی و دستگیری باند سارقان وانت نیسان و کشف 85 فقره سرقت از آنان خبر داد.

سرهنگ سیروس حیدری در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو وانت نیسان در سطح شیراز، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی سه نفر از سارقان در یکی از روستاهای اطراف شیراز شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی فارس اظهار کرد: در بازرسی از منزل سارقان یک دستگاه خودور وانت نیسان سرقتی کشف و در ادامه تحقیقات ماموران از این باند هشتاد فقره سرقت خودرو وانت نیسان در چهار سال اخیر کشف کردند.

سرهنگ حیدری افزود: در این سرقت ها فردی به اتفاق دو داماد و برادر یکی از دامادهایش خودرو ها را سرقت و پس از انتقال آن به شهرستان های ایرانشهر، خاش و سرباز خودرو ها را به طرف های خود در آن شهرستان ها به قیمت دو الی سه میلیون تومان می فروختند.

وی افزود: در ادامه دو دستگاه خودرو وانت نیسان مسروقه دیگر نیز از سارقان کشف و ضمن بازسازی صحنه های سرقت، تعداد 85 نفر از مالباختگان شناسایی شدند.

رئیس پلیس آگاهی فارس ادامه داد: با اخذ نیابت قضایی تیم ویژه ای از کارآگاهان آگاهی فارس در چندین نوبت به شهرستان های محل فروش خودروها اعزام و با همکاری ماموران پلیس آگاهی شهرستان خاش یکی از خریداران اموال مسروقه دستگیر و در تحقیقات خرید تعداد 35 دستگاه وانت نیسان از سارقان از وی کشف شد.

سرهنگ حیدری گفت: تحقیقات برای دستگیری سایر اعضاء این باند و خریداران اموال مسروقه ادامه دارد.

دستگیری اخاذ مامورنما در فسا

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از دستگیری یک کلاهبردار و جاعل مامورنما در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی محمدی در این رابطه توضیح داد: ماموران انتظامی شهرستان فسا از طریق گزارشهای مردمی، مطلع شدند فردی در یکی از روستاهای اطراف آن شهرستان خود را به عنوان مامور معرفی و با استفاده از کارت شناسایی جعلی و لباس نظامی اقدام به اخاذی و کلاهبرداری در راستای صدور گواهینامه رانندگی می کند.

وی اظهار کرد: بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران انتظامی فسا قرار گرفت و با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت این جاعل مامورنما به نام "ع –ز" شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: در تحقیقات انجام شده جعل عنوان مامور و کلاهبرداری و اخاذی در رابطه با صدور گواهینامه رانندگی از فرد با همدستی فرد دیگری به نام "ز- س" کشف شد.

انفجار سوپر مارکت

نشت گاز باعث انفجار سوپر مارکت پشتی در شیراز شد.

یک مورد حادثه انفجار مغازه سوپر مارکت در محدوده ایستگاه شش آتش نشانی اتفاق افتاد.بلافاصله پس از آن آتش نشانان ایستگاه شش به همراه دو خودرو عملیاتی به محل حادثه واقع در خیابان فتح المبین عزیمت کردند با حضور در محل حریق باقی مانده از انفجار اطفاء شد. در این حادثه دو نفر دچار سوختگی سطحی شدند. فرمانده آتش نشانان اعزامی علت این حادثه را نشت گاز از لوله اجاق و تجمع در محیط و در نهایت کنتاکت الکتریکی و ایجاد انفجار عنوان کرد.

حریق گسترده منزل

یک منزل مسکونی در شیراز طعمه حریق شد.

یک منزل در خیابان مسلم در آتش سوخت. در پی این حادثه ستاد فرماندهی آتش نشانی، مأموران ایستگاه شش را به محل حادثه اعزام کرد که با حضور در محل با مشکل باریک بودن معبر روبرو شدند که باعث ایجاد وقفه در عملیات اطفاء حریق شد. با حضور در محل ، دود و شعله سنگین مشاهده شد که بلافاصله آتش نشانان به اطفاء پرداختند. این آتش سوزی بر اثر نشت گاز و ایجاد حریق کوچک و سپس انتقال به دیگر نقاط منزل ایجاد شده بود.

در این حادثه بسیاری از لوازم منزل در آتش سوخت و با صرف حدود 400 لیتر آب حریق منزل اطفاء شد. کل این عملیات با حضور دو خودرو اطفایی حدود 100 دقیقه بطول انجامید.

حادثه رانندگی در مقابل ایستگاه آتش نشانی

یک مورد حادثه تصادف و واژگونی خودرو در مقابل ایستگاه شماره چهار آتش نشانی واقع در بلوار شهید رجایی اتفاق افتاد.

این حادثه بلافاصله پس از آن نجاتگران ایستگاه چهار به همراه یکدستگاه خودرو امدادی خود را به محل حادثه رساندند. با حضور در محل مشاهده شد که دو دستگاه پراید و یکدستگاه روآ با هم برخورد کردند که این حادثه منجر به واژگونی یکی از خودروها و گیر کردن دو نفر در آن گردید. نجاتگران آتش نشانی در ابتدا ایمن سازی محل را توسط علائم هشدار دهنده تأمین کردند.

سپس با استفاده از تجهیزات مخصوص و همچنین قیچی هیدرولیکی اقدام به آزاد سازی افراد گیر کرده درون خودرو کردند. در این حادثه کسی آسیب جدی ندید و عملیات امدادی با موفقیت کامل انجام شد.