۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۵

نخستین رئیس دانشگاه فرهنگیان مازندران منصوب شد

ساری - خبرگزاری مهر: فرزند نخستین شهید فرهنگی استان، به عنوان نخستین رئیس دانشگاه فرهنگیان مازندران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو ولی پور که متولد سال 1356 از شهرستان قائم شهر بوده در خانواده ای مذهبی، فرهنگی و دانشگاهی به بالندگی رسیده، با 35 سال سن به عنوان رئیس دانشگاه پردیس معرفت فرهنگیان مازندران انتخاب شد و  سرپرست جدید پردیس دانشگاه فرهنگیان مازندران فردا معارفه می‌ شود.

دانشگاه فرهنگیان برای نخستین بار در سطح کشور راه اندازی و در سال تحصیلی جاری در دو بخش خواهران و برداران دانشجو جذب کرده است.

ولی پور، فرزند نخستین شهید فرهنگی مازندران پس از سه و نیم سال مسئولیت به عنوان رئیس آموزش و پرورش کیاکلا در حکمی از سوی محبی نیا، رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور به عنوان سرپرست دانشگاه پردیس معرفت مازندران منصوب شد.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی است و هم اکنون در مقطع دکترای روانشناسی تربیتی تحصیل می کند.

ولی پور، دارای 10 نشان اول کنگره و همایش های ملی بوده و فعالیت های علمی خود را شامل تألیف چهار کتاب با عنوان عطر بانو، به شیرینی عسل، چشم های خیس خدا و مدیریت دانش را به ثبت رسانده است.

وی عضو بنیاد ملی نخبگان و مرکز دانش پژوهان جوان کشور بوده و مقالات علمی متعددی را در کنگره های داخلی ارائه داده است.

ولی پور، با داشتن دیپلم افتخار در حوزه نویسندگی در سطح ملی معرفی شده و از سوی رئیس جمهور دولت نهم و دهم نشان ملی را در حوزه فرهنگ دریافت کرده است.

