نخستین رئیس دانشگاه فرهنگیان مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو ولی پور که متولد سال 1356 از شهرستان قائم شهر بوده در خانواده ای مذهبی، فرهنگی و دانشگاهی به بالندگی رسیده، با 35 سال سن به عنوان رئیس دانشگاه پردیس معرفت فرهنگیان مازندران انتخاب شد و سرپرست جدید پردیس دانشگاه فرهنگیان مازندران فردا معارفه می‌ شود.



دانشگاه فرهنگیان برای نخستین بار در سطح کشور راه اندازی و در سال تحصیلی جاری در دو بخش خواهران و برداران دانشجو جذب کرده است.



ولی پور، فرزند نخستین شهید فرهنگی مازندران پس از سه و نیم سال مسئولیت به عنوان رئیس آموزش و پرورش کیاکلا در حکمی از سوی محبی نیا، رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور به عنوان سرپرست دانشگاه پردیس معرفت مازندران منصوب شد.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی است و هم اکنون در مقطع دکترای روانشناسی تربیتی تحصیل می کند.



ولی پور، دارای 10 نشان اول کنگره و همایش های ملی بوده و فعالیت های علمی خود را شامل تألیف چهار کتاب با عنوان عطر بانو، به شیرینی عسل، چشم های خیس خدا و مدیریت دانش را به ثبت رسانده است.



وی عضو بنیاد ملی نخبگان و مرکز دانش پژوهان جوان کشور بوده و مقالات علمی متعددی را در کنگره های داخلی ارائه داده است.



ولی پور، با داشتن دیپلم افتخار در حوزه نویسندگی در سطح ملی معرفی شده و از سوی رئیس جمهور دولت نهم و دهم نشان ملی را در حوزه فرهنگ دریافت کرده است.