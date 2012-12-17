آشنا کردن کارآموزان با واحدهای پژوهشی مورد توجه جدی دانشگاه ها قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب ظهر دوشنبه در مراسمی که با حضور مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان و مدیران، روحانیون و طلاب حوزه های علمیه گناباد، بیدخت و کاخک و اساتید و دانشجویان مراکز آموزش عالی گناباد برگزار شد اظهار داشت: حضرت امام(ره) تاکید زیادی بر وحدت حوزه و دانشگاه داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز رهنمودهای لازم را در این زمینه داشته اند.

وی بیان داشت: روز وحدت حوزه و دانشگاه از سویی یادآور مجاهدت‌ها و مبارزات علماء و اندیشمندان در حوزه‌های علمیه و محیط‌های دانشگاهی است که به مقابله با قدرت‌های ظالم برخاستند و از سوی دیگر انزجار و تنفر دشمنان و بیگانگان از اتحاد مسلمانان خصوصا وحدت اقشار آگاه علمی را خاطر نشان می‌سازد.

صادقی گفت: بهره‌وری علم و تجربه نتیجه تحقیق است و اگر کنجکاوی، مطالعه و پژوهش‌های علمی نبود، دانش و تجربه انسان امروزی به دست نمی‌آمد.

وی بیان داشت: اگر می‌خواهیم مقابل دشمنان بایستیم باید در زمینه پژوهش وقت و اعتبار کافی بگذاریم.

صادقی نسب بر ضرورت بسترسازی برای حمایت از نخبگان مراکز پژوهشی و پژوهشگران برجسته تأکید کرد و گفت: آشنا کردن کارآموزان با مراکز و واحدهای پژوهشی باید مورد توجه جدی مسئولان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قرار بگیرد.

وی افزود: در شهرستان گناباد قدم های خوبی در این رابطه برداشته شده است و به جرات می توان گفت در بحث وحدت حوزه و دانشگاه پیشقدم و پیشگام هستیم و این جای تقدیر و تشکر از روسا،اساتید و دانشجویان مراکز آموزش عالی و روحانیون و طلاب حوزه های علمیه شهرستان دارد.

صادقی نسب گفت: در گناباد اقدامات زیادی در این راستا صورت گرفته است که تشکیل شورای هم اندیشی اساتید مراکز آموزش عالی و تشکیل هیات مذهبی دانشجویان از جمله این فعالیتها می باشد.

وی بیان داشت: برگزاری همایشهای ملی با رویکرد مذهبی از جمله همایش ملی بهلول شگفتی روزگار، همایش ملی نماز و سلامت و ... از دیگر اقدامات در این راستا بوده است.