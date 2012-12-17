دشمن در جنگ نرم افکار جوانان را نشانه رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از اعضای حلقه صالحین در مدرسه شهید میرنصیری ظهر دوشنبه با حضور در مصلای صاحب الزمان(عج) ورامین با آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین دیدار کردند.

آیت الله سید مرتضی محمودی در این دیدار از قرآن به عنوان نقشه سعادت بشر یاد کرده و نوجوانان را به فراگیری، حفظ و عمل به این کتاب آسمانی توصیه کرد.

وی حلقه های صالحین را با شرط حمایت مسئولان مربوطه در سطح جامعه بسیار ارزشمند خواند و گفت: شجره طیبه صالحین همانند دانشگاه است، چراکه در دانشگاه‌ها، دانشجویان درس خوان، تلاش می‌ کنند که با جد و جهد، عالی ‌ترین نمره را کسب کنند و به نمره خوب راضی نمی ‌شوند و در شجره طیبه صالحین نیز بسیجیان که با ورود به عرصه بسیج، امتیاز خوب را کسب کرده‌اند به این امتیاز راضی نشده و در تلاشند که امتیاز عالی را کسب کنند.

چشم تمام کشورهای اسلامی به ایران است

با سابقه ترین امام جمعه کشور نقش سپاه را در ساماندهی گروه های صالحین بسیار حساس دانستند و افزود: همان مقدار که سپاه در امور نظامی از خود سعی و تلاش نشان می دهد، می بایست در این جبهه فرهنگی نیز پرتلاش ظاهر شود و هرکس که در این راه کوتاهی کند نه تنها به خود بلکه به جامعه مسلمانان ظلم کرده است، زیرا عقیده داریم، ایران به عنوان "ام القرای" جهان اسلام است، پس چشم تمام کشورهای اسلامی به ایران است؛ اگر ایران در این جنگ نرم دشمن، ذره ای از خود ضعف نشان دهد، سایر بلاد اسلامی نیز این ضعف را چندین برابر احساس خواهند کرد.

وی جوانان و نوجوانان را به میوه های سالم تشبیه کرد و بیان داشت: بر روی یک درخت هرچه یک میوه سالم و زیبا و دور از دسترس باشد، سنگ بیشتری به سوی آن میوه پرتاب می شود تا زمین بیافتد و بتوانند صاحب آن میوه سالم و خوشمزه شوند، لذا سعی دشمن در جنگ نرم جذب افکار جوانان و نوجوان است که می توانید با یاری گرفتن از قرآن و اهل بیت(ع) خود را در این جبهه حفظ کنند.

آیت الله محمودی با اشاره به خبر مندرج در خبرگزاریها در خصوص قتل یک دختر خردسال به دست برادرش، ادامه داد: ماهواره یکی از ابزاری است که اولیای دانش آموزان ناآگاهانه به وسیله آن بنیان خانواده خود را سست می کنند و نتیجه استفاده غیر صحیح از آن، امثال همین فجایع اخیر است.

پدران و مادران می بایست همانند یک دوست در کنار فرزندان خود باشند

وی پدران و مادران را به توجه بیشتر نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان توصیه کرد و عنوان داشت: پدران و مادران می بایست همانند یک دوست در کنار فرزندان خود باشند و آنان را به صراط مستقیم هدایت کنند.

سرگروه صالحین پایگاه شهید جعفرجو نیز در این دیدار با انتقاد از عملکرد سپاه ناحیه ورامین در خصوص اجرای طرح تذکر لسانی، خواستار حمایت قاطع مسئولان مربوطه از مجریان طرح تذکر لسانی شد.

سید حسین میرنصیری با اشاره به فعالیتهای حلقه صالحین تحت مدیریت خود، افزود: روخوانی و حفظ قرآن کریم از مواردی بوده است که در کلاسهای صالحین بدان پرداخته ایم.

گفتنی است، در پایان این دیدار صمیمی نیز تعدادی از دانش آموزان محفوظات قرآنی خود را خدمت آیت الله محمودی ارائه کردند.