۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۸

غیاثی:

اراده ای برای پشتیبانی از ورزش خراسان رضوی وجود ندارد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزش سه گانه خراسان رضوی گفت: ورزش خراسان رضوی با مشکلات عدیده ای روبروست این در حالی است که اراده ای هم برای پشتیبانی از ورزش در این استان وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هاشم غیاثی ظهر دوشنبه در جلسه مجمع انتخاب رئیس هیئت ورزش همگانی خراسان رضوی گفت: از زمانی که از تهران به مشهد آمدم، خیلی از هیئت ها تقاضای همکاری با من را داشتند اما به دلیل وجود حاشیه های زیادی که در اطراف ورزش استان خصوصا فوتبال وجود دارد این همکاری میسر نشد.

وی افزود: در ورزش استان خراسان رضوی مشکلاتی وجود دارد اما اراده ای برای پشتیبانی از ورزش در استان وجود ندارد و اگر هم حمایتی بوده است به صورت مقطعی کارهای صورت گرفته و این حمایت ها به صورت مداوم ادامه ندارد.

وی اظهار داشت: در کشوری که گاهی میلیاردها تومان برای یک ورزشکار هزینه می شود بسیار شرم آور است که به ورزش های سه گانه مبلغ بسیار ناچیزی اختصاص داده می شود.

سردار غیاثی افزود: با تمام مسائل و مشکلاتی که وجود دارد سعی کرده ایم در همه مسابقات کشوری که در رشته ورزش سه گانه برگزار می شود شرکت کنیم و همیشه جزء چند تیم برتر کشور بوده ایم و همچنین توانسته ایم در سطح بین المللی نیز افتخار آفرینی کنیم.

