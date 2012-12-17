۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۴

سلیمانپور:

مدیریت هدفمند پژوهش موجب توسعه پایدار کشور می شود

رباط کریم - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رباط کریم با اشاره به اینکه مدیریت هدفمند پژوهش موجب توسعه پایدار کشور می شود، گفت: هر اقدام عملیاتی منطبق با پژوهش نتایج قابل قبول و ارزشمندی را به دنبال دارد و بی‌ توجهی به پژوهش در انجام کارها موجب کاهش بازدهی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی معلمان و دانش آموزان شهرستان رباط کریم اظهار داشت: بی شک، انسان امروز از نتایج تلاش، مطالعه و کنجکاوی‌های انسان دیروز تغذیه می‌کند و انسان فردا چشم به مطالعه و تجربه انسان امروز خواهد داشت، لذا تحقیق و پژوهش را می‌توان عنصر نجات دهنده انسان و عامل بلوغ و دست یافتن وی به زندگی آرمانی دانست، هر اقدام عملیاتی منطبق با پژوهش نتایج قابل قبول و ارزشمندی را به دنبال دارد و بی‌ توجهی به پژوهش در انجام کارها موجب کم شدن باز دهی می شود.

وی افزود: در حال حاضر همه جوامع برای دست یافتن به اهداف و آرمانها، پیشرفت و توسعه، اختراع و ابتکار و روش‌های بهینه زندگی تنها ازپژوهش و تحقیق سود می‌جویند.

رشد قابل توجه تولیدات علمی در کشور

این مسئول با بیان اینکه خوشبختانه در سالهای اخیر با پیگیری سیاستها و برنامه‌ های توسعه علمی، شاهد رشد قابل توجه تولیدات علمی در کشور بوده‌ایم، عنوان کرد: آنچه که می‌ تواند این رشد را به توسعه پایدار کشور گره‌ زده و موجب پویایی و اثربخشی موسسات علمی شود، مدیریت هدفمند پژوهش در عرصه‌های مختلف علمی و صنعتی کشور است.

سلیمان پور به ارتقای جایگاه علمی ایران در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت : جمهوری اسلامی ایران در سال 2011 مقام اول جهان را از نظر رشد کمی تولیدات علمی کسب کرد و درهمان سال جایگاه بیستم دنیا را به خود اختصاص داد و این رتبه در سال 2012 میلادی با چهار پله صعود به رتبه 16 جهان رسیده است.

37 درصد مقالات علمی خاورمیانه در ایران تولید می شود

وی عنوان کرد: این جایگاه در شرایطی کسب شده که کشور ما از هر نظر تحت شدیدترین و بی نظیرترین تحریمها قرار دارد.

فرماندار رباط کریم اضافه کرد: هم اکنون 37 درصد مقالات علمی خاورمیانه در ایران تولید می شود و این آمارها روزنه امیدی در دل هر ایرانی روشن می کند، اما اگر بخواهیم از پژوهش و تلاش باز ایستیم نمی توانیم این موفقیتها را ادامه دهیم.

سلیمانپور با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تولید علم و نهضت نرم افزاری اظهار داشت: قطعا اگر به فرمایشات رهبری به طور کامل عمل کنیم، شرایط بهتری از همه نظر در انتظار کشور خواهد بود.

