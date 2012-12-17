حمل و نقل رابط میان بازار و مصرف کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بخشی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش حمل و نقل در توسعه شهری، افزود: حمل و نقل یکی از بخشهای زیربنایی و تأثیرگذار در اقتصاد جوامع محسوب می شود که برای رسیدن به پویایی نیازمند فراهم سازی زیرساختهای لازم بوده ودر تاریخ تحولات صنعت حمل و نقل کشور، ایام سرنوشت سازی بوده اند که نقش تعیین کننده ای در شکل گیری و انسجام شبکه حمل و نقل کشور داشته است.

وی بیان داشت: 26 آذر سال 1362 یادآور ایامی است که در آن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، فرمانی در زمینه اعزام کامیونها به بنادر جنوبی برای تخلیه کالاهای وارداتی و مایحتاج مردم صادر کردند که در پی این فرمان، کامیونداران سراسر کشور، برای اجرای فرمان حضرت امام(ره) عازم بنادر جنوبی برای تخلیه بار و حمل مواد ضروری مورد نیاز مردم شدند و این روز از سال 76 به طور رسمی به عنوان روز حمل و نقل شناخته شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر دماوند با بیان اینکه این روز با هدف آگاه سازی هرچه بیشتر جامعه با نقش و جایگاه بخش حمل و نقل نامگذاری شده است، ادامه داد: حمل و نقل، با ایفای نقش رابط میان بازار و مصرف کننده همچون پایه های پلی است که بخشهای مختلف جوامع با عبور از روی آن به سوی توسعه پایدار حرکت می کنند.

در دماوند برای حوزه حمل و نقل عمومی تلاشهای بسیاری شده است

وی به حمل و نقل درون شهری به خصوص در شهر دماوند اشاره کرد و گفت: شهر دماوند از جمله شهرهایی است که در حوزه حمل و نقل عمومی و درون شهری و توسعه این بخش تلاشهای بسیاری داشته است.

بخشی به تأسیس سازمان حمل و نقل شهر دماوند اشاره کرد و افزود: برای داشتن یک ناوگان حمل و نقل عمومی پایدار و پویا نیازمند فراهم سازی زیرساختهای لازم در بخشهای مختلف آن همچون احداث پارکینگهای عمومی، ایجاد راه های دسترسی مناسب در سطح شهر و... هستیم که در توسعه این سازمان نقش مهمی دارد.

حمل و نقل و ارتباطات جایگزین و مکمل یکدیگرند

وی عنوان داشت: حمل و نقل و ارتباطات جایگزین و مکمل یکدیگرند و با اینکه ممکن است ارتباطات کاملاً پیشرفته بتواند جایگزین حمل و نقل شود و شخص به جای دیدن از نزدیک کسی به او تلگراف، تلفن، فکس یا نامه الکترونیک بزند، ثابت شده است که این مدهای ارتباطی در واقع در کل اثرات متقابل بیشتری را ایجاد می کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر دماوند اضافه کرد: پیشرفت در حمل و نقل بدون ارتباطات غیر ممکن است؛ ارتباطات برای سیستمهای حمل و نقلی پیشرفته حیاتی و ضروری اند، بنابراین مشاهده شده که افزایش و پیشرفت یکی، منجر به توسعه بیشتر دیگری می شود.