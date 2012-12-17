برنامه های بزرگداشت یوم الله 9 دی در خراسان رضوی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت یوم‌الله 9دی استان، از این روز به عنوان انقلاب سوم ملت ایران یاد کرد و گفت: یک بار دیگر مخالفان نظام و اصل ولایت فقیه به برکت بصیرت و آگاهی مردم، از صفحه روزگار محو و به زباله دان تاریخ روانه شدند.

وی افزود: حماسه 9دی، یادآور حرکت بزرگ ملت ایران در 23تیر ماه 87 بود که انقلاب اسلامی را برای سالیان متوالی بیمه کرد.

وی حماسه 9 دی را برخاسته از عمق بصیرت، آگاهی و بینش زوال ناپذیر ملت قهرمان ایران دانست و گفت: زمان‌شناسی، دشمن شناسی و ولایت مداری از جمله الزامات شکل گیری بصیرت است.

غفاری وابستگی به دنیا، اشرافی گری و ولایت گریزی را سه عامل مهم برای عقب ماندگی و عدم بصیرت ذکر و تاکید کرد: باید ابعاد این حماسه بزرگ، برای نسل جوان تبیین شود.

برگزاری ویژه برنامه های بزرگداشت یوم‌الله9دی در حرم مطهر رضوی با حضور اساتید برجسته در روزهای هفتم، هشتم و نهم دی ماه سال جاری و برپایی جلسات پرسش و پاسخ در پنج دانشگاه مشهد، همچنین تجمع بزرگ بسیجیان در حسینیه امام خمینی مشهد از جمله برنامه های مصوب این جلسه بود.