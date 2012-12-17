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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

برنامه های بزرگداشت یوم الله 9 دی در خراسان رضوی اعلام شد

برنامه های بزرگداشت یوم الله 9 دی در خراسان رضوی اعلام شد

مشهد - خبرگزاری مهر: با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی برنامه بزرگداشت یوم‌الله 9دی استان به تصویب رسید و اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت یوم‌الله 9دی استان، از این روز به عنوان انقلاب سوم ملت ایران یاد کرد و گفت: یک بار دیگر مخالفان نظام و اصل ولایت فقیه به برکت بصیرت و آگاهی مردم، از صفحه روزگار محو و به زباله دان تاریخ روانه شدند.

وی افزود: حماسه 9دی، یادآور حرکت بزرگ ملت ایران در 23تیر ماه 87 بود که انقلاب اسلامی را برای سالیان متوالی بیمه کرد.

وی حماسه 9 دی را برخاسته از عمق بصیرت، آگاهی و بینش زوال ناپذیر ملت قهرمان ایران دانست و گفت: زمان‌شناسی، دشمن شناسی و ولایت مداری از جمله الزامات شکل گیری بصیرت است.

غفاری وابستگی به دنیا، اشرافی گری و ولایت گریزی را سه عامل مهم برای عقب ماندگی و عدم بصیرت ذکر و تاکید کرد: باید ابعاد این حماسه بزرگ، برای نسل جوان تبیین شود.

برگزاری ویژه برنامه های بزرگداشت یوم‌الله9دی در حرم مطهر رضوی با حضور اساتید برجسته در روزهای هفتم، هشتم و نهم دی ماه سال جاری و برپایی جلسات پرسش و پاسخ در پنج دانشگاه مشهد، همچنین تجمع بزرگ بسیجیان در حسینیه امام خمینی مشهد از جمله برنامه های مصوب این جلسه بود.

کد مطلب 1768794

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