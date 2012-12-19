محمد قاضی در مورد وضعیت تیم‌ فوتبال پرسپولیس ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: آقا یحیی مربی جوان و خوبی است. امسال طی چند هفته‌ای که در باشگاه صبا هم به عنوان سرمربی فعالیت کرد نتایج خوبی گرفت و حالا هم با توجه به تجارت گرانبهایی که در این چند هفته کسب کرده می‌تواند پرسپولیس را از وضعیت فعلی خارج کند.

برای بازی کردن عجله ندارم

محمد قاضی ابتدا در خصوص وضعیت مصدومیت خود و زمان بازگشت به میادین فوتبال گفت: خوشخبتانه وضعیتم خیلی خوب است. باید از کادر پزشکی تشکر ویژه‌ای داشته باشم. در حال حاضر مشکل خاصی ندارم اما هنوز دوران نقاهت و دوره درمانم کامل نشده است.



چند هفته‌ای است که از مسابقات دور هستم و بدنم افت کرده، از این رو باید عضله‌سازی کنم. دویدن را چند روزی است که شروع کرده‌ام و روزانه سه جلسه تمرین می‌کنم تا از ابتدای نیم‌فصل دوم در خدمت پرسپولیس باشم. عجله چندانی هم برای بازی کردن ندارم، چون از همین ناحیه زانو دو بار مصدوم شدم و نمی‌خواهم بی‌گدار به آب بزنم. حتی دکتر کیهانی تاکید کرد که اگر درمانم را به طور کامل و اصولی پیگیری نکنم احتمال مصدومیت دوباره وجود دارد.

مشکل پرسپولیس مسائل دیگر بود نه مصدومیت من

محمد قاضی در پاسخ به این سوال که به عنوان یک مهاجم ملی‌پوش غیبت او تا چه اندازه در عدم موفقیت و گلزنی خط حمله پرسپولیس و حتی تیم‌ملی تاثیر گذاشته اظهار داشت: فکر نمی‌کنم غیبت من در عدم گلزنی پرسپولیس و حتی تیم‌ملی تاثیری گذاشته باشد، به هر حال یکسری مسائل دیگر در این امر دخیل بوده‌اند که مطمئنم این معضل نیز در بازی‌های آینده برطرف خواهد شد.

انتقاد از ژوزه در شرایط فعلی مردانگی نیست

مهاجم ملی‌پوش پرسپولیس که این اواخر چندان از سوی مانوئل ژوزه به بازی گرفته نمی‌شد در مواجه با این پرسش که او قصد ندارد مثل برخی از همبازیانش در پرسپولیس از تفکرات و سلایق فنی این مربی انتقاد کند، بیان کرد: نمی‌خواهم در مورد مانوئل ژوزه صحبت کنم، آقای رویانیان از ما خواسته‌اند که در مورد ایشان اظهار نظر نکرده و علیه او مصاحبه نکنیم.

ضمن اینکه که خودم همیشه معتقد بوده‌ام که درست نیست وقتی یک مربی از تیمی می‌رود علیه او صحبت کرد. متاسفانه این عادت در میان برخی از ما وجود دارد که با جدایی یک مربی علیه او مصاحبه و اظهارنظر می‌کنیم. در حالیکه فکر می‌کنم اگر انتقادی وجود دارد بهتر است در همان زمان که این مربی مشغول به فعالیت است مطرح نشود، نه با جدایی او هر چه دوست داریم بر زبان بیاوریم. به هر حال این نظر من است و به نوعی حرف زدن پشت سر مربی که از مجموعه جدا شده به خصوص از نوع خارجی‌اش را نامردی می‌دانم.

هیچوقت به تصمیمات مانوئل اعتراض نکردم

محمد قاضی در ادامه با بیان اینکه این اواخر مانول ژوزه چندان به او بازی نمی‌داد، گفت: من در هفته‌های ابتدایی وضعیتم بهتر بود. مانوئل در هفته‌های ابتدایی لیگ فرصت بیشتری به من برای حضور در ترکیب اصلی می‌داد، اما رفته رفته نظرش برگشت و این اواخر من را به بازی نگرفت. اما هیچ‌وقت اعتراضی نکرده و علیه او موضع‌گیری نکردم. به هر حال در مورد ژوزه همین قدر می‌توانم بگویم که او یک دوره شش ماهه را در پرسپولیس گذراند و تمام تلاش خود را برای موفقیت تیم به کار گرفت. اما به هر دلیلی نتوانست موفق عمل کند.

گل‌محمدی از پس حاشیه‌های برمی‌آید

از محمد قاضی می‌پرسیم که آیا گل‌محمدی با توجه به تجربه کوتاهی که در پرسپولیس به عنوان دستیار داشته و شناختی که از روحیات او وجود دارد، می‌تواند در تیم پرحاشیه‌ای چون پرسپولیس موفق عمل کرده و از پس حاشیه‌ها بربیاید؟ مهاجم سرخ ها در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: من چند روزی است که در تمرینات پرسپولیس حضور دارم و آنچه که در تمرینات این چند روز دیده‌ام با برداشت‌های قبلی که از خصوصیات یحیی گل‌محمدی می‌شد کاملا تفاوت دارد.

از این روز مطمئنم که او می‌تواند از پس حاشیه‌های تیم پرسپولیس بربیاید. او هم در پرسپولیس بازی کرده و هم کاپیتان تیم‌ملی بوده است. ضمن اینکه علاوه بر حضور در پرسپولیس به عنوان بازیکن و دستیار در جایگاه سرمربی هم در اوایل لیگ و در باشگاه‌ صبای قم عملکرد بسیار خوبی داشته است.

به هر حال این طبیعی است که برای موفقیت پرسپولیس و هر مجموعه دیگری اعضای آن باید یکدل و همراه مجموعه را به سمت موفقیت سوق دهند. در پرسپولیس هم اینگونه است و تک تک ما به عنوان بازیکن باید به آقا یحیی کمک کنیم تا تمام حواس و تمرکز آقا یحیی به مسائل فنی و پیشبرد اهداف تاکتیکی باشد نه مهار حاشیه‌ها.

انتقادها نمی‌گذارند کی‌روش کارش را انجام دهد

مهاجم ملی‌پوش پرسپولیس در خصوص تیم‌ملی هم نظرات جالبی داشته و در پاسخ به این سوال که چرا تیم‌ملی نتوانست در مسابقات غرب آسیا موفق عمل کرده و حتی از گروه خود صعود کند بیان کرد: نتیجه نگرفتن تیم‌ملی در مسابقات غرب آسیا باید در جای خود مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد اما مسئله‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم به مشکل بزرگی است که این روزها گریبانگیر فوتبال ما شده و آن هم انتقادها و جوی است که علیه تیم‌ملی ایجاد شده.

من واقعا فکر می‌کنم کار کردن در فضای فعلی بسیار سخت است. هر روز انتقادها بیشتر می‌شود و این انتقادها استرس فوق‌العاده‌ای را به مجموعه تیم‌ملی وارد کرده است. برای نمونه تا همین اواخر بارها و بارها از کی‌روش انتقاده می‌شد که چرا از بازیکنان جوان استفاده نمی‌کند.

اما حالا که از نیروهای جوان استفاده شده و تیم‌ملی نتیجه نگرفته همچنان از او انتقاد می‌شود. انگار تمام کار کارشناسان، اهالی فن و رسانه‌ها این است که از تیم‌ملی و تفکرات کیروش انتقاد کرده و ایراد بگیرند.

بعضی‌ها نمی‌خواهند به جام جهانی صعود کنیم

محمد قاضی در ادامه با بیان اینکه چنین انتقادهایی کی‌روش را از اهداف اصلی‌اش دور خواهد کرد اذعان داشت: صدای انتقادها آنقدر بلند است و این فشارها به حدی رسیده که حتی کی‌روش را وادار کرده تا تصمیماتی را برخلاف نظر و سلایق خود بگیرد. از این روست که می‌بینیم وضعیت فوتبال ما با این انتقادها نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است.

حتی کار به جایی رسیده که بر سر اینکه چرا این بازیکن در ترکیب به میدان رفت و یک بازیکن دیگر روی نیمکت نشست عملکرد کادر فنی تیم‌ملی زیر سوال می‌رود. غافل از اینکه تصمیمات فنی برعهده سرمربی تیم‌ است و همه باید به سلایق فنی کی‌روش احترام بگذاریم.

به شخصه فکر می‌کنم با این نگاهی که وجود دارد صعود به جام جهانی بسیار سخت است. خوشختانه پیش از بازی با کره‌جنوبی فضای بسیار خوبی در کشور ما شکل گرفت. یک خواست عمومی و ملی برای شکست تیم‌ملی کره‌جنوبی ایجاد شد و در نهایت هم تیم‌ملی نتیجه گرفت. اما بعد از آن مسابقه باز هم شرایط عوض شد و من فکر می‌کنم شاید بعضی‌ها نمی‌خواهند تیم‌ملی ما موفق شده و به جام جهانی صعود کند، وگرنه هیچ دلیل دیگری برای این همه انتقاد وجود ندارد.

همه در گل نزدن و گل خوردن تیم سهیم هستند

محمد قاضی در پایان در پاسخ به عملکرد ضعیف خط حمله تیم‌ملی در چند بازی اخیر تیم‌ملی کشورمان گفت: من هیچ اعتقادی به ضعیف بودن مهاجمان تیم‌ملی ندارم. اگر تیم‌ملی گل نمی‌زند، دلیلش ناکارآمدی مهاجمان نیست، بلکه ساختار مجموعه تیم برای رسیدن به گل خوب عمل نمی‌کند.

این یک واقعیت در فوتبال است که تمام بازیکنان در گل زدن و گل خوردن سهیم هستند. همانطور که نباید با گل خوردن تیم، مجموعه مدافعان و خط دفاعی تیم‌ملی را زیر سوال برد در این مقطع هم نباید مهاجمان تیم‌ملی را ناکارآمد تلقی کرد. در مجموع معتقدم که بهتر است کمی به جای انتقادها و کوبیدن بازیکنان و کادر فنی تیم‌ملی کمی هم برای عملکرد آنها فضای بهتری ایجاد کنیم.