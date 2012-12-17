  1. اقتصاد
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۵

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

قول جدید دولت به مجلس/ بودجه 92 ابتدای دی ماه در پارلمان

قول جدید دولت به مجلس/ بودجه 92 ابتدای دی ماه در پارلمان

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مجلس قول داده است که لایحه بودجه سال 92 کل کشور تا ابتدای دی ماه به پارلمان ارائه شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز دوشنبه در گفتگو با مهر درباره تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه 92 به مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری داشته ام، مسئولان مربوطه اعلام کردند که حداکثر تا ابتدای دی ماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه می‌کنند. 

سعید اربابی با اشاره به تصویب بودجه سالجاری در اردیبهشت ماه، تأکید کرد: بخشی از نابسامانی های موجود، ناشی از تأخیر دولت در ارائه بودجه 91 بوده است.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نباید مشکلات ناشی از تأخیر زیاد در ارائه و تصویب بودجه 91 در سال آینده نیز تکرار شود، اظهار داشت: در صورتی که دولت همچنان نسبت به ارائه لایحه بودجه تعلل کند، مجلس براساس ضوابط  با دولت برخورد قانونی خواهد کرد.
 
در همین حال، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در پاسخ به این سئوال که اگر لایحه بودجه 92 به موقع به مجلس نرسد آیا مجلس تنخواه برای دولت تصویب می کند، گفته است که مجلس چاره‌ای جز این کار ندارد.
کد مطلب 1768797

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