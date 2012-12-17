حوزه هنری به دفاتر پخش فیلم بدهکار نیست

غلامرضا فرجی با بیان این مطلب درباره ادعای حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره بدهکار بودن حوزه هنری به دفاتر پخش فیلم به خبرنگار مهر، گفت: حوزه هنری وظایف خود را به خوبی میداند و طبق موعد مقرر بدهی خود را به دفاتر پخش پرداخت کرده است و اکنون هیچ بدهی به هیچ پخش کنندهای ندارد.
وی در ادامه افزود: به اعتقاد من سخنان سخنگوی شورای صنفی نمایش در ادامه قانون شکنیهایی است که از گذشته نیز وجود داشته است. من خودم به شخصه به دفاتر پخش بارها گفتهام که اگر حوزه هنری بدهی داشت بگویند تا در اسرع وقت پرداخت شود و تا کنون چنین بحثی بین سینماهای حوزه و دفاتر پخش نبوده است.
مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی سوره در ادامه افزود: حوزه هنری نیاز ندارد که سخنگوی شورای صنفی نمایش متذکر شود که بدهیها باید پرداخت شود؛ چراکه حوزه هنری وظیفه خود را بهتر می داند و به درستی واقف است که چه زمانی باید بدهیها وصول شود.
فرجی در پایان افزود: حوزه هنری از این پس هم مانند گذشته بدهیهای خود را بررسی می کند و می داند که موقع مقرر باید آنها را پرداخت کند و نیازی به تذکر هیچ شورایی نیست.
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