سبحانی: قانونگذاری باید مبتنی بر واقعیات جامعه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، حسن سبحانی نماینده ادوار مجلس طی سخنرانی در همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری اظهار داشت: اگر هدف حکومت یا تشکیل دولت‌ها تأمین عدالت است، سیاستمداران باید در جستجوی حقیقت باشند و درک مبتنی بر واقعیت داشته باشند.

وی افزود: در گذشته می گفتند که سیاستمدار یا دولت فرد خیری است که دنبال خیر عمومی است اما در حال حاضر می گویند که سیاستمدار دنبال تأمین منافع خودش هست، هرچند که ممکن است این موضوع با تأمین منافع مردم صورت گیرد.

این استاد اقتصاد ادامه داد: ما در قانونگذاری تصمیم‌گیری‌های زیادی انجام می‌دهیم ولی چون بعضاً این قوانین مبتنی بر واقعیت نیست راه به جایی نمی‌برند.

سبحانی گفت: بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایجاد شده برای آن حل نمی‌شود که تصمیم گیرندگان قانونی آن نسبت به برآیند این قوانین اطلاعات کافی ندارند.

نماینده ادوار مجلس خاطر نشان کرد: تبیین تحولات ناشی از اجرای قوانین در شناخت حقیقت اثر گذار است؛ در حال حاضر سنجش آثار قوانین مصوب شده در جامعه صفر است. بر این اساس در قانونگذاری باید به بازخورد نقش قوانین مصوب در جامعه توجه داشت که به عنوان مثال یک تصمیم ارزی مشکلات چه گروهی را حل و در مقابل چه بار مادی مضاعفی را در پی خواهد داشت.

سبحانی گفت: در تولید فرهنگ، عدم وفاق سیاست خارجی همان قدر نقش دارد که تولید یک فیلم سینمایی حائز اهمیت است.