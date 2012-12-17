هیات انتخاب فیلم فجر به بخش خصوصی توجه بیشتری کند

قربان محمد پور نویسنده و کارگردان سینما که امسال با فیلم"دل بی قرار" در جشنواره فیلم فجر حضور دارد درباره انتخاب آثار برای حضور در بخش مسابقه سینمای ایران به خبرنگار مهر گفت: امیدوارم در این دوره از جشنواره فیلم سینمایی" دل بی قرار" که در حال حاضر در مراحل پایانی فنی قرار دارد بتواند در بخش مسابقه حضور پیدا کند.

وی افزود: در این دوره از جشنواره بیشتر شاهد حضور آثار دولتی هستیم که برخی از آنها با بودجه های میلیاردی ساخته شده اند و فیلم هایی مثل" دل بی قرار" که با سرمایه اندک بخش خصوصی تولید شده اند باید با آنها رقابت کنند.امیدوارم کمیته انتخاب به این مسئله بسیار مهم توجه کند و ارزیابی درستی از فیلم های بخش خصوصی داشته و به فیلم هایی که در بخش خصوصی و با بودجه اندک ساخته می شوند توجه بیشتری نشان دهد.

کارگردان "زبان مادری" گفت: جشنواره فیلم فجر برای کسانی است که با تمام وجود تلاش می کنند تا به بهترین شکل ممکن اثری را خلق کنند. نه فقط برای افرادی که دولت چندین میلیارد پول در اختیارشان قرار می دهد، فقط فیلمبرداری کارشان هشت ماه طول می کشد و شش ماه هم وقت برای تدوین فیلمشان می گذارند و دستمزد های چندصد میلیونی فقط به یک بازیگر می دهند.

محمدپور گفت: در این دوره از جشنواره فیلم های "چ"،"استرداد"،"برلین 7- "،" عقاب صحرا"،" فرزند چهارم"،" ترنج در ترنج"،"غریبه"،"مرغابی دشت سرخ"،" آشغال های دوست داشتنی"، گهواره ای برای مادر" و بسیاری فیلم های دیگر با حمایت بخش دولتی حضور دارند. البته حمایت دولت از آثار سینمایی بسیار خوب است اما معتقدم که باید به آثار اندک بخش خصوصی هم که بودجه اندکی برای تولید آثارشان در اختیار داشتند توجه شود.

وی عنوان کرد: متاسفانه امثال من برای گرفتن یک وام هشتاد میلیونی باید هشتاد بار به فارابی مراجعه کنند اما فقط به یک بازیگر در یک فیلم سینمایی 100 دقیقه ای 470 میلیون تومان دستمزد می دهند. در نهایت امیدوارم با حضور این همه فیلم های 7 - 8 میلیاردی کمیته انتخاب آثار به فیلم های سیصد چهار صد میلیونی هم توجه نشان دهد.

" دل بی قرار" دومین ساخته محمدپور داستان خواهر و برادری به نام معصومه و علی است که بر اثر وقوع زلزله رودبار یکدیگر را گم می‌کنند و دست تقدیر برای آنها وقایع ناخواسته ای را رقم می‌زند. در این فیلم کوروش تهامی، شهره قمر و نازنین فراهانی نقش‌های اصلی کار را بر عهده دارند و علاوه بر آنها سارا خوئینی‌ها، فرهاد جم و جهانبخش سلطانی نقش‌های محوری " دل بی قرار" را ایفا می‌کنند.

