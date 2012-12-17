کارگاه آموزشی آشنایی با مناطق آزاد تجاری در ماکو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کارگاه آموزشی که ظهر دوشنبه برگزار شد بیش از 60 نفر از فعالان اقتصادی حضور داشتند، کارشناس اداره اطلاع رسانی و تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی به آموزش مطالبی در رابطه با موضوع مربوطه پرداخت.

محمدرضا خدرلو برگزاری گارگاه های آموزشی را از برنامه های سالانه معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و افزود: افزایش سطح اطلاعات تجاری فعالان اقتصادی استان از اهداف مهم برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مناطق آزاد تجاری می باشد.

وی ادامه داد: برگزاری چنین نشست هایی نقش بسزایی در فرهنگ سازی و ارتقاء سطح دانش تخصصی مخاطبان دارد و می تواند فعالیت های هدفمند و استفاده بهینه از منابع و امکانات تجاری استان را به دنبال داشته باشد.

خدرلو همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مناطق آزاد تجاری در دو شهرستان دیگر خبر داد و گفت: طی ماه آینده در شهرستان های سلماس و خوی نیز این کارگاه آموزشی با عناوین یادشده برگزار خواهد شد.

نمایشگاه آثار پژوهشی صدا و سیمای مرکز مهاباد گشایش یافت

نمایشگاهی از آثار پژوهشی کارکنان صدا و سیمای مرکز مهاباد در نگارخانه تالار وحدت شهرداری مهاباد گشایش یافت.

در این نمایشگاه که به مناسبت هفته پژوهش دایر شده 240 اثر پژوهشی از انتشارات مرکز تحقیقات صدا و سیما، مرکز پژوهشهای اسلامی و پژوهشگران واحد آموزشی و تحقیقات صدا و سیمای مرکز مهاباد به نمایش گذاشته شده است.

آثار پژوهشی به نمایش درآمده در این نمایشگاه در موضوعات مختلف اجتماعی، فولکور، اقتصادی ،تاریخی و ادبی است که با همکاری شهرداری مهاباد در این مکان به نمایش گذاشته شده است .

این نمایشگاه با هدف گسترس فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین نوجوانان و جوانان و ایجاد انگیزه برای پژوهشگران جوان برپا شده است.

این نمایشگاه تا سی ام آذرماه هر روز از ساعت 9 صبح تا 14 برای بازدید علاقمندان دایر خواهد بود.

ارسال 350 اثر به دبیرخانه اولین سوگواره عکس عاشورایی آذربایجان‌ غربی

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان ‌غربی گفت: تا کنون 350 اثر به دبیرخانه اولین سوگواره عکس عاشورایی آذربایجان‌غربی ارسال شده است.

منوچهر زاد‌علی با بیان اینکه با پایان یافتن مهلت ارسال آثار تا کنون تعداد 350 اثر از 70 عکاس استانی برای شرکت در این سوگواره به دبیرخانه ارسال رسیده است اظهار داشت: اولین سوگواره عکس عاشورایی در استان با موضوع نماز و عاشوراییان در شهرستان خوی برگزار می‌ شود.

وی انعکاس مشارکت قومیت‌های مذهبی استان در برپایی آیین‌های عزاداری در محرم، انعکاس وحدت قومی و مذهبی در استان، شناسایی و معرفی آیین‌های عزاداری در مناطق مختلف، آشنایی با نحوه برگزاری نماز ظهر عاشورا در مناطق مختلف استان و ترویج و اشعه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در احیای فرهنگ اصیل دینی را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.