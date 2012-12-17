تیرانداز خراسان جنوبی قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بخشی با تبریک این افتخارآفرینی به هم استانی ها گفت: نجمه خدمتی نوجوان تیرانداز خراسان جنوبی توانست در مسابقات چین مدال طلا را از آن خود کند.
وی ادامه داد: نجمه خدمتی به عنوان تنها نماینده ایران در رشته تفنگ بادی در رده نوجوانان در رقابت های اسلحه بادی آسیا در شهر نانچنگ چین در ترکیب تیم ملی در این دور از رقابت ها شرکت کرد.
سرپرست هیئت تیراندازی خراسان جنوبی عنوان کرد: این ملی پوش خراسان جنوبی پیش از این نیز در مسابقات قهرمانی کشور در رده جوانان مقام سوم انفرادی را کسب کرده بود.
