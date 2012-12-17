سیستم حمل و نقل دماوند نیازمند ابزاری کارآمد برای بهبود وضعیت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهرامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روز حمل و نقل و اهمیت این صنعت در سطح شهر، افزود: طرح جامع ترافیک یکی از طرحهای ماندگار و ارزشمند در بخش توسعه و ساماندهی حمل و نقل محسوب می شود که تهیه و اجرای این مهم در شهر دماوند در دستور کار این سازمان قرار گرفته است که حمل و نقل به عنوان نقشی تأثیرگذار در زندگی امروزی بشر است و روز به روز نیز به سوی توسعه پیش می رود.

وی عنوان داشت: امروزه حمل و نقل جدا از ارزشهای تأثیرگذار آن، یکی از مهم ترین دغدغه های ساکنان شهرها و نیز بخش مدیریت شهری محسوب می شود که زندگی بدون فراهم سازی این صنعت دور از ذهن است زیرا سیستم حمل و نقل همانند رگهای بدن انسان به شهرها حیات و زندگی می بخشد.

معاون فنی و اجرایی شهرداری دماوند در ادامه با اشاره به طرح جامع ترافیک اضافه کرد: سیستم اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهر دماوند روزانه تعداد زیادی مسافر جابجا می کنند که این میزان با توسعه شهرنشینی در حال افزایش است و این مهم نیازمند عزم و ابزاری کارآمد برای بهبود وضعیت است.

اهداف طرح جامع حمل و نقل و ترافیک

وی فراهم کردن سیستم حمل و نقل یکپارچه، کاهش تقاضای سفر و افزایش سهم وسایل نقلیه عمومی، افزایش سهم سفرهای غیرموتوری نظیر پیاده روی و دوچرخه سواری و... را از جمله اهداف طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بیان کرد و گفت:ارتقای ایمنی سیستم حمل و نقل شهری، ارتقای فرهنگی ترافیک، ایجاد هماهنگی بین کاربری زمین و سیستم حمل ونقل و افزایش مشارکت بخش خصوصی، بهینه سازی جریان ترافیک، بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی محیط زیست نیز از دیگر اهداف این طرح است.

بهرامی احداث پارکینگهای عمومی و به کارگیری امکانات و تجهیزات هوشمند نظیر تابلوهای معابر، چراغهای راهنمایی و رانندگی، دوربینهای دورن شهری و... را از دیگر اقدامات مورد توجه در این طرح و تأمین زیرساختهای بخش حمل و نقل عنوان کرد و ادامه داد: با اجرای این طرح در آینده ای نزدیک شاهد فراهم سازی زیرساختهای لازم در بخش ترافیک و حمل و نقل خواهیم بود.

وی بیان کرد: این طرح که با همکاری شهرداری، راهنمایی و رانندگی و نیز دیگر ارگانهای مربوطه در حال پیگیری و مشارکت است و با تصویب طرح، فاز نخست آن با حمایت شهرداری اجرایی می شود.

افتتاح پایانه خودروهای سواری در آینده ای نزدیک

مسئول سازمان حمل و نقل شهر دماوند با اشاره به یکی از مطالبات شهر و شهروندی در بخش حمل و نقل، افزود: پایانه مسافربری به عنوان حلقه اتصال سفرهای درون شهری و برون شهری است و می توان گفت به عنوان ویترین مدیریت شهری در هر شهری محسوب می شود.

وی با اشاره به نیاز شهر دماوند برای احداث پایانه مسافربری، عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به محدودیت این پایانه که با پیشرفت 90 درصدی در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد، خودروهای سواری درون شهری و برون شهری همچون خط دماوند به تهران و نیز دماوند به رودهن به این مرکز انتقال می یابد.

این مقام مسئول ادامه داد: ایجاد پایانه ای با تمامی امکانات و تجهیزات نیازمند تأمین اعتبارات کافی است که این مهم همراهی و مشارکت مسئولان استانی و شهرستانی را می طلبد.

وی در ادامه به فراهم سازی امکانات لازم در بخش حمل و نقل اشاره کرد و گفت: ایجاد مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین، پیگیری و همکاری با بخش خصوصی برای ایجاد پارکینگ عمومی، بهسازی و تعویض تاکسیهای فرسوده درون شهری و تبدیل 40 دستگاه خودرو شخصی به تاکسی در آینده ای نزدیک از جمله موارد مورد توجه این سازمان است.

بهرامی از دیگر برنامه های آتی این سازمان را ایجاد ایستگاه تاکسی در سایت مسکن مهر دماوند "مهک" خواند و اضافه کرد: با توجه به افتتاح سایت مسکن مهر دماوند در آینده ای نزدیک و نیز افزایش جمعیت در منطقه مهک، این سازمان آمادگی دارد تا با ایجاد ایستگاه تاکسی در این منطقه راه دسترسی شهروندان را به مرکز منطقه جمعیتی گیلاوند مرتفع کند.

وی به فرسوده بودن سایبانها و ایستگاه های تاکسی درون شهری اشاره کرد و بیان داشت: با پیش بینیهای صورت گرفته اکنون 14 ایستگاه موجود در منطقه نیازمند ساماندهی سایبان ایستگاه ها است که این مهم نیز با تأمین بودجه در سال آتی تهیه و نصب می شود.

معاون فنی و اجرایی شهرداری دماوند به بخش بهبود عبور و مرور شهروندان اشاره کرد و ادامه داد: یکی از اقدامات ارزشمند در بخش بهبود عبور و مرور درون شهری، آزاد سازی بلوار بعثت تا جاده اصلی محور فیروزکوه به تهران است که علاوه بر کاهش حجم ترافیک در بلوار شهید بهشتی، می تواند برای شهروندان به دلیل دسترسی به شهرکهای اطراف بلوار مؤثر باشد.

وی از احداث و افتتاح دو ایستگاهCNG در آینده ای نزدیک در کنار دو ایستگاه فعال موجود در شهر در راستای تأمین سوخت وسایل حمل و نقل به ویژه تاکسیها خبر داد.

توسعه سازمان حمل و نقل عمومی با هدف برنامه ریزی و نظارت بر حمل و نقل عمومی

مسئول سازمان حمل و نقل شهر دماوند یکی از اقدامات ارزشمند شهرداری و شورای شهر دماوند در سال 91، مجزا کردن بخش حمل و نقل شهری در قالب سازمان حمل و نقل و تصویب بودجه ای جداگانه از بودجه شهرداری دانست که نقش مؤثری را در بهبود این حوزه دارد.

وی به اهداف و برنامه های این سازمان اشاره کرد و بیان داشت: تلاش برای بهبود امر عبور و مرور در شهر از طریق مطالعه، برنامه ریزی، طراحی، آموزش، نظارت و هماهنگی در امر حمل و نقل و ترافیک شهر برای جابجایی ایمن، ارزان و سریع مسافران، عابران و کالا از جمله اهداف این سازمان است.

بهرامی ادامه داد: تهیه آمار و ایجاد بانک اطلاعات حمل و نقل و ترافیک شهری، ایجاد ارتباط قوی با دستگاههای ذیربط در راستای تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، تدوین نظام برنامه‌ریزی و تهیه طرحهای مورد نیاز حمل و نقل و ترافیک شهر و نظارت بر اجرای آنها، ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و ضوابط به مراجع ذیربط، مشارکت با اشخاص حقیقی، حقوقی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی، داخلی و خارجی در زمینه تعمیم و توسعه فعالیتهای مورد نظر در اهداف سازمان و غیره از دیگر اهداف این بخش است.

وی تصریح کرد: نقش صنعت حمل و نقل در رشد و شکوفایی کشور انکارناپذیر است و با توجه به بستر مناسب در زمینه حمل و نقل جاده ای، توجه و سرمایه گذاری مناسب تر در این بخش ضروری به نظر می رسد و در مقوله تخصیص اعتبارات عمرانی نیز سهم زیربخش جاده ای به مراتب بیشتر از سایر زیربخشهای حمل و نقل است.