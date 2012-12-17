هفت درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی برای انجام طرح های پژوهشی اختصاص دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی در دیدار با جمعی از نخبگان و پژوهشگران استان با تبریک هفته پژوهش، استفاده از طرح ها و برنامه های پژوهشگران و نخبگان را در برنامه های استان ضروری دانست و اظهار داشت: رشد و توسعه سیستان و بلوچستان با بهره گیری از یافته های نوین علمی و تحقیق های محققین و پژوهشگران تحقق می یابد.

وی از هزینه کرد هفت درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان در بخش پژوهش به عنوان سرمایه گذاری پر سود یاد کرد و از مسئولین خواست با جدیت برای حمایت و اجرای طرح های پژوهشی در دستگاه های اجرایی تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس تحقیقات یونسکو بالاترین ضریب هوشی جهان مربوط به کودکان سیستان و بلوچستان است، افزود: نخبگان و محققین استان با کمترین امکانات در عالیترین رتبه در مقایسه با استان ها و حتی کشورهای برخوردار قرار دارند که این نشان از استعداد نهفته و توانمندی های بالای فرزندان این خطه است و مسئولین باید برای شناسایی و حمایت از نخبگان و نخبه پروری اهتمام بورزند.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین با تشریح ظرفیت ها و قابلیت های استان در بخش های مختلف کشاورزی و صنعتی و معدنی، از نخبگان و پژوهشگران استان خواست، برای استفاده حداکثری از مزایای بالقوه و منحصر به فرد سیستان و بلوچستان طرح ها و نظرات خود را ارائه دهند.

تعدادی از نخبگان سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه با تشریح مشکلات خود، حمایت از طرح های پژوهشی و استفاده از ظرفیت های استان برای انجام تحقیقات و مطالعات پژوهشی را خواستار شدند.

در پایان این جلسه از 9 نفر از نخبگان و پزوهشگران برتر استان که در مسابقات بین المللی مقام کسب کرده اند، تجلیل شد.