مشهد میزبان لیگ برتر تیر اندازی بانوان کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم تیراندازی بانوان خراسان رضوی اظهار داشت: رسانه ها در شناساندن رشته تیراندازی و افزایش استقبال و گرایش جوانان به این رشته نقش بسیار مهمی دارند.

رضا احمدی که تیمش با کسب نتایج خوب در لیگ برتر تیراندازی بانوان کشور شرایط خوبی را در جدول رده بندی دارد، گفت: تنها 2باشگاه تیراندازی خصوصی در سطح شهر مشهد مشغول به فعالیت هستند که با نبود درآمدزایی کافی و گرانی تجهیزات این ورزش مفرح به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی از انگیزه کافی برای ادامه کار برخوردار نیستند.

برگزاری جلسه تجلیل از ورزشکاران پارالمپیکی خراسان رضوی

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: در آینده نزدیک جلسه تجلیلی در شأن ورزشکاران و مربیان حاضر در پارالمپیک برگزار می شود.

علی اکبر هاشمی جواهری گفت: علت اصلی تاخیر در برگزاری این جلسه تجلیل، مضایق مالی اداره کل بود.

هاشمی جواهری با اشاره به اینکه باید از ورزشکاران پارالمپیکی در حد شأن ایشان قدردانی به عمل آید تاکید کرد: باید فرهنگی ایجاد شود تا ارگان ها و سازمان های دیگر به جز اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی نقش خود را برای قدردانی از این ورزشکاران که تمام سعی خود را برای عزت و عظمت کشور به کار برده اند فراموش نکنند.

کسب 6 مدال رنگارنگ توسط دوندگان خراسان رضوی در رقابت های غرب آسیا

دبیر هیئت دو و میدانی خراسان رضوی از کسب 6 مدال رنگارنگ توسط دوندگان استان در رقابت های دو و میدانی غرب آسیا در امارات خبر داد.

محمدرضا خوش باطن گفت: تیم ملی دو و میدانی کشور که با در اختیار داشتن 5 ورزشکار خراسان رضوی و علی سعادتمند مربی دو و میدانی استان از 22 تا 25 آذرماه در رقابت های دو و میدانی غرب آسیا در امارات حضور داشت به مقام قهرمانی این رقابت ها رسید.

وی افزود: ورزشکاران خراسان رضوی که به همراه دیگر اعضای تیم ملی این افتخار را برای ورزش کشور کسب کردند با کسب 6 مدال رنگارنگ کار خود را در این رقابت ها به پایان رساندند.

برگزاری مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان خراسان رضوی

سرپرست هیئت کشتی خراسان رضوی از برگزاری رقابت های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان استان در مشهد خبر داد.

علی بامشکی گفت: مسابقات کشتی آزاد قهرمانی خراسان رضوی با حضور کشتی گیران نوجوان استان اول دی ماه در خانه کشتی مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد برگزار خواهد شد.

وی افزود: در پایان این رقابت های نفرات برتر جهت حضور در تیم کشتی آزاد نوجوانان خراسان رضوی اعزامی به رقابت های قهرمانی کشور که بهمن ماه امسال در مسجد سلیمان برگزار می شود انتخاب خواهند شد.

نشست صمیمی دبیران کمیته های طرح استانیار با مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی

نشست صمیمی دبیران کمیته های طرح استانیار با مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.

در این نشست که با حضور دبیران 6 کمیته صنعت، کشاورزی، اقتصاد، فرهنگی و اجتماعی، مسکن و شهرسازی و بهداشت و سلامت برگزار شد بر فعالیت جدی این کمیته های تاکید شد.

در این نشست هر یک از کمیته ها گزارش عملکرد 3 ماه خود را به مدیرکل ورزش و جوانان استان ارائه دادند و مشکلات هر یک مورد نقد و بررسی قرار گرفت.