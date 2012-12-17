به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و معاونان دو سازمان حضور داشتند، راهکارهای افزایش تعامل و هماهنگی میان این دو بخش در راستای برخورد با تخلفات اقتصادی و نظارت بر بازار بررسی شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در این جلسه با اشاره به اهمیت وجود تعامل هرچه بیشتر میان دو سازمان گفت: در شرایط فعلی و با توجه به برخی مشکلات موجود، حضور بازرسان در بازار و عملکرد آنان باید برای شهروندان ملموس تر و محسوس تر باشد.

علی منتظری تصریح کرد: در این راستا عملکرد بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در شهرستانها مورد ارزیابی قرار گرفته و با دقت به آن رسیدگی می شود.

وی افزود: تولید، توزیع و بازرسی سه رکن اساسی در بازار است و نقش بازرسی در این میان بویژه برخی مواقع خاص بسیار مهم است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: با توجه به موارد مطرح شده از سوی مسؤلان کشوری، در حال حاضر وضعیت ذخیره سازی کالاها در کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و ذخائر کافی موجود بوده و در صورت نیاز در شرایط کمبود در بازار برای تنظیم بازار از سوی دولت عرضه خواهد شد.

وی هدف از برگزاری چنین جلساتی ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر و مطلوب تر از همیشه دانست و بیان داشت: در آینده شاهد برگزاری این جلسات با مجامع امور صنفی و نیز جلسات سه جانبه با حضور اداره های تعزیرات حکومتی خواهیم بود تا حرکت مناسب تری در استان در حوزه نظارت بر بازار ایجاد شده و تداوم یابد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان نیز در این نشست از رسیدگی و برخورد جدی با تخلفات بعنوان اصلی ترین وظیفه این نهاد خبر داد و گفت: تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به پرونده های ارسال شده در زمینه تخلفات اقتصادی برنامه زمان بندی تدوین کرده و هدف از این امر تلاش برای رسیدگی نهایی و صدور احکام در اسرع وقت و نظارت بر اجرای مناسب آن است.

رضا قشلاقی افزود: تمامی پرونده های ارسالی به تعزیرات حکومتی در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گرفته و وجود استعلامات لازم قانونی در برخی پرونده ها دلیل تأخیر در صدور احکام مربوطه است.

وی تصریح کرد: دفاع از حقوق مصرف کنندگان از مهمترین وظایف و تکالیف تعزیرات حکومتی است و در این راه تبادل تجربیات متقابل، برگزاری جلسات هماهنگی، اجرای برنامه های آموزشی و پیگیری اجرای مصوبات جلسات مشترک در تمامی حوزه ها موثر و راهگشا خواهد بود.