مشارکت فعالانه صنایع نفت و گاز فارس در توسعه میادین نقتی

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی شیراز جلسه ای به منظور هماهنگی صنایع ساخت تجهیزات نفت و گاز استان فارس با شرکت صنایع فرا ساحل (صف) تشکیل داد.

رئیس اتاق شیراز به معرفی شرکت فرا ساحل پرداخت و گفت: شرکت فراساحل بزرگترین شرکت ساخت دکل های حفاری دریایی و خشکی در ایران است و خواستار استفاده از توان تولیدکنندگان استان فارس است.

فریدون فرقانی با اشاره به تشکیل کنسرسیوم نفت و گاز در فارس گفت: این مجموعه در راستای تشکیل کنسرسیوم نفت و گاز با محوریت ساخت دکل های حفاری دریایی و خشکی با رویکرد استفاده از ظرفیتهای صنعتی موجود در استان فارس آمادگی خود را برای همکاری با صنایع فعال در زمینه ساخت تجهیزات نفت و گاز اعلام کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به این امر، این اتاق به برگزاری نشستی با حضور مدیران ارشد این شرکت و صنعتگران استان اقدام کرده تا ارتباط سازنده و پایدار بین فعالان این بخش ایجاد شود.

کشکولی مشاور استاندار فارس نیز در این جلسه گفت: طی جلسات برگزار شده در استان فارس قرار شد سرمایه گذاران و شرکت هایی که حاضر به سرمایه گذاری در این استان هستند را شناسایی و به حضور در استان ترغیب کنیم که در این راستا با شرکت فرا ساحل وارد مذاکره شدیم.

کشکولی اظهار داشت: طی مذاکرات به عمل آمده با شرکت مذکور قرار شد این شرکت با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های صنایع فارس به تولید دکل های حفاری بپردازد که در نهایت این کار منجر به توسعه استان فارس شود.

همچنین شعرا مشاور استاندار فارس در امر صنعت و سرمایه گذاری نیز شرط همکاری استان فارس با شرکت فرا ساحل را بازی برد- برد برای طرفین ذکر کرد و گفت: در این صورت مسئولان استان فارس همه حمایت های لازم را از شرکت فرا ساحل به عمل آورده و با تمام توان در خدمت آنها خواهد بود.

وی تاکید کرد: سیاست کلی استان ایجاد هسته ای دانا و شبکه ای توانا برای تامین نیازهای گسترده صنعت و معدن است.

وی ارتباط سازنده صنعتگران فارس با شرکت فرا ساحل را پیوند دانش فارس با این شرکت عنوان کرد.

تشخیص قبل از تولد سه هزار و 300 مورد تالاسمی

با فعالیت تنها مرکز تشخیص قبل از تولد تالاسمی در جنوب کشور واقع در بیمارستان شهید آیت الله دستغیب شیراز سه هزار و 300 مورد تالاسمی پیش از تولد تشخیص داده شده است .

مدیر بیمارستان شهید آیت الله دستغیب شیرازبا بیان این مطلب افزود : تنها مرکز تشخیص قبل از تولد تالاسمی جنوب کشوراز سال 80 در بیمارستان شهید آیت الله دستغیب شیراز راه اندازی شده که در این مدت علاوه بر مرکز تحقیقات ژنتیک بیمارستان شهید دستغیب، مراکز بهداشتی درمانی استان و استان های همجوار در عملکرد مثبت این واحد در تشخیص تالاسمی نقش داشته اند.

حمید خدیوی افزود: با تلاش صورت پذیرفته آمار بروز موارد جدید بیماری تالاسمی در استان از سال 1370 که 140 مورد در سال بوده است به طور چشمگیری کاهش یافته و به تعداد انگشتان یک دست محدود شده است.

وی اظهارداشت: تالاسمی یک بیماری مادرزادی بدو تولد است که در صورت ماژور بودن، بیمار بعد از چهار الی شش ماهگی نیاز به تزریق مکرر خون پیدا می کنند.

خدیوی بیان کرد: در بیمارستان شهید آیت الله دستغیب شیراز علاوه بر مرکز تشخیص قبل از تولد تالاسمی،مرکز تالاسمی نیز مستقر است که با امکانات موجود در مرکز به این بیماران ارایه خدمت می کند.

وی گفت: این مرکز تالاسمی با تحت پوشش قرار دادن 735 نفر از این بیماران، خدمات تزریق خون، ویزیت فوق تخصص، توزیع داروهای آهن زدا ارجاع و پیگیری اقدامات پاراکلینیکی این بیماران را به عهده دارد.

خدیوی افزود: اقدامات درمانی موثری که به این بیماران ارایه می شود، توانسته که امید به زندگی را در این بیماران که در گذشته پایین بوده به نحوه محسوسی بالا ببرد.