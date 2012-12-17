تمام کارخانه های تولید کننده محصولات آزبست تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بنا بر بندهای طرح جامع کاهش آلودگی هوا ، تمام خودروهای داخلی کشور باید با استاندارد یورو 4 تولید شوند که تا پایان امسال به خودروسازان مهلت داده شد خطوط تولیدی خود را ارتقاء دهند.

وی اظهار داشت: بر اساس زمان بندی صورت گرفته از اول سال 92 خودروی با استاندارد یورو 2 شماره گذاری نمی شود.

قائم مقام سازمان محیط زیست گفت: در حال حاضر آلودگی هوا اصلی ترین مشکل و چالش زیست محیطی در کشور است که طرح جامع مقابله با آلودگی هوا در هشت کلان شهر تصویب و ابلاغ شده که تولید خودرو با استاندارد یورو 4 یکی ازبندهای این طرح است.

شاعری اظهار داشت: نسبت به اجرای این طرح به طور کلی راضی هستیم اما بدون شک کافی نیست و برخی از سازمان ها و نهادها نسبت به اجرای وظایف خود به خوبی عمل می کنند اما برخی آنطور که باید عمل نمی کنند.

وی گفت: به عنوان مثال خروج خودروهای فرسوده یکی از بندهای این طرح است که به دلیل مسائل اقتصادی و تحریم ها طبق برنامه پیش نمی رود اما تعطیلی کارخانه های آلاینده و توقف خودرو های دود زا در شرایط هشدار در سنوات گذشته کم سابقه بوده است که در حال حاضر به خوبی انجام می شود.

به گفته شاعری، در سال 90 تعداد روز های پاک 40 درصد کل روز ها را شامل بوده است در حالیکه این روز ها در سال 91 تا کنون 65 درصد روز ها را به خود اختصاص داده اند.

تمام کارخانه هایی که محصولات آزبست تولید می کردند تعطیل شده اند

قائم مقام سازمان محیط زیست افزود: در حال حاضر ورود آزبست از مبادی قانونی به طور کامل ممنوع است اما همچنان به صورت قاچاقی وارد می شود که ستاد مقابله با کالاهای قاچاق باید از ورود آن جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تمام کارخانه هایی که محصولت آزبست تولید می کردند تعطیل شده و خطوط تولید 30 درصد از کارخانه هایی که از این محصول استفاده می کردند نیز تغییر کرده است.

50 میلیارد تومان اعتبار برای فناوری های نوین زیست محیطی

شاعری افزود : 100 میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با ریزگردها و حفاظت از تالاب های کشور به سازمان محیط زیست اختصاص یافته که از این میزان اعتبار 50 میلیارد تومان به بخش فناوری های نوین زیست محیطی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: همچنین 25 تا 30 میلیارد تومان از آن برای تالاب های 18 استان کشور اختصاص یافته که مقرر شد همین میزان اعتبار هم از منابع استانی تامین شود.

قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: بقیه این اعتبار دربخش های دیگر مسایل زیست محیطی از جمله طرح های پژوهشی هزینه می شود.

قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در زمینه مقابله با ریزگردها دو طرح به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده ایم که یک طرح مربوط به شش میلیون هکتار اراضی داخلی کشور است که به نوعی استعداد تولید ریزگردها را دارد و برای آن سه هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد شده است و امیدواریم مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وی افزود: همچنین طرح دوم مربوط به منشاء و منبع تولید ریزگرد برای کشورهای همسایه است که توسط کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده است.

ایجاد شعبه جرایم زیست محیطی

شاعری گفت : از قوه قضاییه درخواست کردیم تا یک شعبه مستقل برای جرایم زیست محیطی در استان ها و یا شهرستان های کشور ایجاد شود تا به جرایم زیست محیطی به صورت تخصصی رسیدگی شود.

وی افزود: امروزه یکی از مشکلاتی که در مورد کم کاری های زیست محیطی توسط سازمان ها و نهادهای مجری وجود دارد این است که مردم نمی دانند برای این کم کاری ها به کجا شکایت کنند که این موضوع هم در حال بررسی است.

معرفی 120 صنعت سبز در نمایشگاه محیط زیست

قائم مقام سازمان محیط زیست در ادامه از معرفی 120 صنعت سبز از میان 300 صنعت سبز موجود در کشور در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست خبر داد و افزود: از تعدادی از این صنایع تجلیل می شود.

وی با اشاره به اینکه 11 محور برای معرفی صنایع سبز در نظر گرفته شده است اظهار داشت: 3 شرکت از کشور های روسیه چین و ترکیه در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

22 درصد از سوخت خودروها از طریق CNG تأمین می شود

شاعری تصریح کرد: در حال حاضر 22 درصد از مصرف سوخت خودرو های کشور از طریق CNG تأمین می شود این در حالی است که پیش از سال 83 مصرف این گاز در کشور صفر بوده است.

به گفته وی، ایران دومین کشور مصرف کننده گاز طبیعی به عنوان سوخت خودرو در دنیا است.