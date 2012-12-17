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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۴

عباسی خبر داد:

ثبت 20 هزار معاینه نزاع در پزشکی قانونی مازندران

ثبت 20 هزار معاینه نزاع در پزشکی قانونی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: 20 هزار فقره معاینه نزاع، هشت ماهه نخست امسال در مراکز پزشکی قانونی استان ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع مراجعه کنندگان در هشت ماهه نخست امسال، 13 هزار و 882 مورد مرد و بقیه افراد زن بودند.

وی افزود: بیشترین آمار مراجعه کنندگان نزاع در مرداد ماه با دو هزارو 729 مورد به ثبت رسید.

عباسی افزود: بر اساس این گزارش شهرستان ساری، بابل و آمل به ترتیب با چهار هزار و 30، دو هزار و 515 و دو هزارو 67 مورد بیشترین و سوادکوه با 381 مورد کمترین مراجعه نزاع را داشتند.

وی بیان داشت: در آبان ماه امسال، دو هزار و 115 مورد معاینه نزاع در مراکز پزشکی قانونی مازندران صورت گرفت که از این تعداد هزار و 467 مورد مرد و 648 مورد زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، از افزایش هفت درصدی مراجعه کنندگان نزاع در هشت ماه نخست سال جاری در مراکز پزشکی قانونی استان خبر داد.

عباسی از ثبت آمار 20 هزار و 65 مورد معاینه نزاع در هشت ماه  نخست سال جاری در مراکز پزشکی قانونی استان خبر داد و گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 18 هزار و 790 مورد بوده هفت درصد افزایش داشت.
 

کد مطلب 1768815

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