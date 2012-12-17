به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در چهل و یکمین نشست سخنگوی قوه قضائیه در باره اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور درباره رای متهمان فساد مالی بزرگ اظهار داشت: برای پرونده های قضایی نمی توان زمان اعلام کرد اما قضات تمام تلاش خود را می کنند تا پرونده هر چه زودتر به نتیجه برسد. این پرونده نیز هم اکنون در دیوان عالی کشور در حال پیگیری است.

دادستان کل کشور درباره ارسال نامه عفو جوانفکر از سوی دفتر مقام معظم رهبری به قوه قضائیه گفت: هیچ نامه ای از دفتر ایشان برای عفو جوانفکر به قوه قضائیه ارسال نشده است و در خصوص ماده (ج) دستورالعمل عفو نیز باید بگویم این بند به اشتباه در دستور العمل آمده بود که بلافاصله حذف شد. نمی شود محکومی که هنوز حکمش اجرا نشده است را عفو کرد این اشتباه در بین تنظیم کنندگان دستورالعمل بوجود آمده بود که بلافاصله حذف شد. ضمن اینکه باید بگویم آقای جوانفکر تاکنون درخواست عفوی از قوه قضائیه نداشته است.

خبرنگاری از دادستان کل کشور در خصوص انتشار فایل صوتی مهدی هاشمی و ارتباط او با یک کاریکاتوریست فراری پرسید که اژه ای در پاسخ گفت این موضوع قابل تحقیق است و پس از بررسی قابل مطرح شدن است اما اکنون با استفاده از این فایل نمی توان قضاوت کرد .

اژه ای با اشاره به شکایت برخی نمایندگان مجلس از دولت گفت: برخی از این شکایت از سوی کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه ارسال شده و برخی دیگر نیز از سوی هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است. برخی تخلفات قانونی است که هم اکنون در قوه قضائیه در حال بررسی است.