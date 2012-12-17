سید جواد تقوی در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه شب گذشته کمیته خودرو گفت: این جلسه به منظور قیمت‌‍گذاری سه مدل جدید خودرو برگزار شده بود که بر این اساس، این خودروها قرار است در آینده ای نزدیک تولید شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان، خودروی پیکاب که به تازگی وارد مدار تولید شده و به زودی عرضه خواهد شد، قیمت گذاری شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در خصوص خودروهایی که از استاندارد یورو 2 به یورو 4 ارتقا یافته اند نیز تصمیم گیری شد.



تقوی در پایان خاطر نشان کرد: ارتقای استاندارد تولید خودروها از یورو 2 به یورو 4 مصوبه دولت بوده که بر اساس آن موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با آن مسئولیت دارند.

گفته می شود در این جلسه اعضای این کمیته مصوب کردند که از ابتدای دی ماه قیمت نقدی خودروهای سواری ارتقا یافته به استاندارد آلایندگی یورو 4 معادل 700 هزار تومان افزایش یابد، ضمن اینکه قیمت خودروی پاژن شرکت مرتب خودرو 35 میلیون تومان ، قیمت وانت جدیدی که قرار است توسط شرکت پویا در گرمسار تولید شود، بین 26 تا 28 میلیون تومان و قیمت تندر 90 فیس لیفت پارس خودرو نیز 23 میلیون تومان تعیین شده است.