حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در باره آخرین وضعیت پرونده مدیران بازداشت شده در وزارت ارشاد گفت: این پرونده به دلیل تخلفات مالی صورت گرفته و در حال حاضر در دادسرا در مرحله رسیدگی می‌باشد. در طول رسیدگی نیز احتمال دارد قرار برخی از متهمان تغییر کرده و با سپردن وثیقه آزاد شوند.

خبرنگاری پرسید اگر کاندیدایی پرونده قضائی داشته باشد آیا وجود این پرونده باعث رد صلاحیت او خواهد شد که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: مرجع تعیین صلاحیت در این خصوص الزامی ندارد البته استعلاماتی در این باره انجام می‌شود که پس از آن مرجع بررسی صلاحیت با توجه به همه موارد مدنظر نظر خود را اعلام می‌کند. داشتن پرونده قضائی و تعیین صلاحیت لازم و ملزوم یکدیگر نیستند.

خبرنگار دیگری درباره مصادیق محاربه پرسید که محسنی اژه‌ای در پاسخ اظهار داشت: اگر زورگیری صورت گیرد و باعث ترس شود و این موضوع در دادگاه نیز احساس شود کسی با صدور حکم محاربه برای مجرم مخالفت نمی‌کند اما گاهی نیز مواردی وجود دارد که با مصادیق محاربه صدق نمی‌کند. در این زمینه دادستان تهران و پلیس نشستی را برگزار کردند تا از وقوع پرونده‌های مشابه دیگر جلوگیری کنند که تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شد حال باید دیگر دادستان ها نیز با نیروی انتظامی این جلسات را برگزار کرده و با شناسایی این افراد مجرم از وقوع اتفاقات مشابه دیگر جلوگیری کنند.

پرسش دیگر خبرنگاران از دادستان کل کشور در خصوص ورود دادستانی به پرونده حادثه روستای شین آباد بود که وی در پاسخ گفت: اگر تقصیری در این زمینه ثابت شود طبیعی است که دستگاه قضائی وارد عمل می‌شود.

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده سعید ملک پور گرداننده سایتهای مستهجن پرسید که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: حکم اعدام سعید ملک پور لغو نشده بلکه متوقف شده است. براساس ادعای صورت گرفته از سوی وکیل زندانی و خود او و همچنین گزارش زندان اجرای حکم در حال حاضر متوقف شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره راه‌های پیشگیری از وقوع جرایم به خصوص جرایم خشن در سطح جامعه اظهار داشت: اجرای طرح‌های ضربتی و مقطعی کافی نمی‌باشد و باید طرح‌های درازمدت و موثر اجرا شود. اگر همه دستگاه‌ها پای کار بیایند، فقر و بیکاری کم شود و همچنین از نظر روان شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان بیشتر استفاده شود با کاهش وقوع این جرایم روبرو خواهیم شد. در این زمینه لایحه پیشگیری از وقوع جرم از سوی قوه قضائیه تهیه و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی قوه قضائیه در کنار سازمان بازرسی در حال بررسی آسیب قوانین می‌باشد.

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی برق منطقه تهران پرسید که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: در زمینه این پرونده‌های کلاهبرداری مردم باید دقت بیشتری داشته و موقع عقد قرارداد آن را به طور کامل مطالعه کنند. در این پرونده اختلاف نظر بین مدعیان یکی از مشکلات موجود در روند رسیدگی می‌باشد. همچنین زمین به اندازه کافی برای تمام مشتریان وجود نداشته است این نیز مانند پرونده نگین غرب می‌باشد که صدور حکم مشکل آن را حل نخواهد کرد.