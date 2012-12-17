مجتمع بین راهی امن برای رانندگان و بارهایشان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین احمدی زاده ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل و رانندگان که در سالن اجتماعات باشگاه فرهنگی و ورزشی میلاد کرج برگزار شد، اظهار داشت: مجتمع بین راهی زیاد داریم ولی مجتمع امن برای رانندگان و بارهایشان وجود ندارد.



وی ادامه داد: بنابراین به دنبال ایجاد مجتمع امن و خوابگاه با تجهیزات و امکانات رفاهی بین راهی برای رانندگان هستیم.



رئیس کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل کالای کشور تصریح کرد: در حال حاضر شهرک های حمل ونقل تهران در کیلومتر 20 تهران به قم در حال احداث است که فاز نخست این مجتمع یک تا نیمه اول سال 92 افتتاح می شود.

احمدی زاده با اشاره به اینکه آنچه که در برنامه کاری ما باید باشد برنامه ریزی برای احداث مجتمع های بین راهی برای رانندگان است، افزود: خوابگاه، هتل، مهمان سرا، پارک و امکانات رفاهی برای رانندگان و خانواده هایشان در نظر گرفته شده است.



وی تاکید کرد: باید کارنامه های خود را از 26 آذر ماه سال جاری تا سال بعد مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.



احمدی زاده اظهار داشت: با همکاری های سازمان راهداری بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر رانندگان را پیگیری و سرانجام رساندیم و تا شهریور به مجموعه کانون رانندگان واگذاری کردیم.



رئیس کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل کالای کشور گفت: 52 هزار نفر از رانندگان از بیمه تکمیلی استفاده می کنند.



فوت هزار و 50 راننده



وی با بیان اینکه تا کنون هزار و 50 راننده در کل کشور فوت کرده است و افزود: خانواده این افراد از بیمه عمر استفاده کرده اند و هم اکنون کارهای بیمه ای را به کانون انجمن صنفی رانندگان ناوگان بار واگذار کرده ایم.

رئیس کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل کالای کشور با اشاره به اینکه بحث آموزش متصدیان حمل و نقل را داشتیم، اضافه کرد: قوانین و مقررات حمل و نقل و موارد لازم به متصدیان امر آموزش داده شده است.



احمدی زاده گفت: هم اکنون شاهد کاهش آمار پرونده ها ارجاعی بین راهداری و راهنمایی و رانندگی به کمیسیون ها هستیم.



تلفات جاده ای استان البرز از 84 تاکنون رو به کاهش بوده است



رئیس پلیس راه استان البرز در ادامه گفت: تلفات جاده ای استان البرز از 84 تا کنون رو به کاهش بوده است.

سرهنگ سید همایون شریفی افزود: هر کجا به مقوله حمل و نقل اهمیت داده شده است پیشرفت ور شد حاصل شده است.



وی ادامه داد: در ایران در چند سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در رابطه با حمل و نقل انجام صورت گرفته است.



رئیس پلیس راه استان البرز افزود: در ایران از سال 84 به بعد مرتب روند صعودی در وقوع تصادفات و کشته ها را داشته ایم.



وی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در بخش حمل و نقل صورت گرفته است، اضافه کرد: تصور من این است که اقدامات بیشتری در بخش حمل و نقل می توان انجام داد.



مقوله آموزش مورد توجه قرار گیرد



رئیس پلیس راه استان البرز تصریح کرد: توجه ویژه باید به بخش آموزش شود و امیداورم ورود جدی به این مقوله داشته باشند.



شریفی اظهار داشت: معتقد به اخلاق حرفه ای برای رانندگان عمومی هستیم و یک راننده باید اخلاق حرفه ای را داشته باشد.



وی گفت: اگر در جامعه امروزه تحقیقی صورت گیرد موفقیت و پویایی را نمی توان بدون نقش موثر و تاثیرگذار حمل و نقل در نظر گرفت.