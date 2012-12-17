هشدار به تولید کنندگان مصالح ساختمانی غیر استاندارد‌

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل استاندارد فارس در جلسه شورای اداری آباده ضمن هشدار به تولید کنندگان و عرضه کنندگان مصالح ساختمانی غیر استاندارد از دستگاه های اداری و زیر بنایی خواست در هنگام استفاده از مصالح ساختمانی در پروژه های عمرانی تائیدیه استاندارد را از تولید کنندگان و عرضه کنندگان درخواست کنند و از مصرف مصالح غیر استاندارد و بدون نام و نشان خودداری کنند.

مرتضی رهنما اضافه کرد: این اداره کل آمادگی هرگونه همکاری در زمینه آزمون مصالح و همچنین تاسیس آزمایشگاه مصالح ساختمانی توسط بخش خصوصی در همه شهرستانهای استان را دارد.

حذف موازی کاری با تعامل با دستگاههای نظارتی

مدیرکل استاندارد فارس در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی در شهرستانهای اقلید و آباده از حذف موازی کاری نظارت بر واحدهای تولیدی بویژه صنایع غذایی با تعامل با دستگاه های نظارتی خبر داد.

رهنما در این زمینه گفت: براساس دستور رئیس جمهور تنها مرجع استانداردسازی در ایران سازمان ملی استاندارد است و بر این اساس این اداره کل در نظر دارد با تعامل با دستگاه های نظارتی دیگر مانند دانشگاه علوم پزشکی، راه و شهرسازی و سایر نهادهای نظارتی در استان فارس ضمن حذف موازی کاری از ظرفیت همه دستگاه های اجرایی و نظارتی استان در جهت هم افزایی و کمک به تولید ملی و کاهش هزینه های تولید قدمهای اساسی را بردارد.

ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری از مهمترین اولویت‌ شهرستان خرامه

فرماندار خرامه گفت: ایجاد اشتغال پایدار و رفع معضل بیکاری از مهم‌ترین اولویت‌های مسئولان شهرستان باید باشد.

داریوش دهقان در این جلسه شورای بانک ها اظهارداشت: بانکها از یک سو می توانند در تحول وپیشرفت خرامه در زمینه های مختلف کشاورزی،صنعتی ،گردشگری نقش سازنده وتاثیرگذاری می توانند داشته باشند.

وی با بیان اینکه دولت عدالت‌محور برای رفع مشکل بیکاری هم‌اکنون طرحهای خوبی را در دست اجرا دارد، تصریح کرد: پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و وام های مشاغل خانگی یکی از راهکارهای دولت برای ایجاد اشتغال در سطح جامعه است.

فرماندار خرامه افزود: امیدواریم بانکهای عامل با تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی گام مؤثری در این زمینه بردارند و شاهد بهبود وضعیت اشتغال جوانان جویای کار این شهرستان باشیم.

دهقان از بانک های شهرستان خواست نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی به مردم در این رابطه با خانواده شهدا، بهزیستی و اقشار کم‌درآمد در خصوص تضامین مساعدت کنند.

برگزاری همایش قرآن‌پژوهی و طب در جهرم

همایش سراسری قرآن‌پژوهی و طب در شهرستان جهرم برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: یکی از رسالت‌های دانشگاه ها تربیت دانش‌آموختگان دین برای توسعه علمی نظام سلامت کشور است.

محمد کاظم تدین افزود: امروز محققان و پژوهشگران با روحیه جهادی در حوزه علوم پزشکی و قرآنی وارد شده و موفق به ارائه مقالات علمی خوبی در این زمینه شدند تا روح قرآنی را بر علوم تجربی تسلط کنند.

وی افزود: اگر آموزه‌های دینی و معنوی با علوم تجربی آمیخته شود، پیشرفت‌های قابل ملاحظه ای در تمامی علوم به ویژه علم پزشکی رخ خواهد داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم بیان کرد: بی‌تردید تحقیقات علمی و پژوهشی امروز در سطح کشور، نشان از اراده جوانان این مرز و بوم در مسیر توسعه علمی است و یکی از مهم‌ترین رسالت‌های دانشگاه در مسیر افق چشم اندازه 1404 کشور، تربیت دانش‌آموختگان دین محور است تا الگویی نوین در جهش‌های علمی ارائه داده و در مسیر توسعه علم نظام سلامت تحولی اساسی ایجاد کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم اظهار کرد: امروزه ارائه خدمات درمانی همچنین تحقیقات و آموزش طب، موضوعاتی هستند که پژوهش‌های قرآنی می‌توانند در این زمینه‌ها ورود پیدا کرده و راه‌گشا باشند و محققان علوم پزشکی با ورود به حوزه‌های پزشکی می‌توانند به مبانی علمی از نگاه اسلام دست پیدا کنند.

تدین اظهار کرد: جهت‌دهی تحقیقات پزشکی به رویکرد قرآنی و روایی، ترسیم سبک زندگی اسلامی ایرانی و تدوین شاخص‌های پزشک کارآمد از منظر دین و قرآن را از اهداف برگزاری چنین همایش‌هایی است.

تدین اظهار کرد: ایجاد فضای رقابت بین دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی، برقراری ارتباطات علمی ـ پژوهشی، تبادل اطلاعات بین دانشجویان و اساتید حوزه و دانشگاه، همچنین ارتقا دانش در میان دانشجویان از دیگر اهداف برگزاری این کنگره است.