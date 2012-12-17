رتبه اول پروژه مهر استان تهران به آموزش و پرورش قرچک رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ کولیوند گفت: براساس ارزیابیهای به عمل آمده توسط اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، آموزش وپرورش قرچک توانست در بین مناطق 20 گانه شهرستانها رتبه اول را کسب کند.

وی اضافه کرد: پروژه مهر همه ساله از سوی وزارت آموزش و پرورش همزمان با شروع سال تحصیلی جدید در سراسر کشور و در کلیه مدارس اجرا می شود و در این طرح مدیران با همکاری دانش آموزان فضای آموزشگاهها را برای استقبال ازسال تحصیلی جدید آماده می کنند.

رئیس آموزش و پرورش قرچک عنوان داشت: امسال با توجه به اجرای طرح سند تحول بنیادین و طرح 6-3-3 برنامه های بسیار خوبی از نظر سازماندهی همکاران و مدارس و هوشمندسازی کلاسهای پایه ششم ابتدایی و... در سطح منطقه قرچک اجرا شده است که براساس ارزیابی کارشناسان اداره کل، منطقه قرچک توانست رتبه اول را به خود اختصاص دهد.

وی ادامه داد: از جمله وظایف ستاد پروژه مهر، قبل از شروع سال تحصیلی شامل تعیین لباس فرم مدارس، سرویس مدارس، محوطه‌ سازی و تزئین فضای مدارس و تمام اقداماتی که به آماده‌ سازی مدارس مربوط می شود، است.

کولیوند در پایان از زحمات همه مدیران و معاونان زحمتکش و دلسوز این منطقه به خاطر کسب این رتبه تشکر و قدردانی کرد.

مدارس ورامین با کمک شهرداری این شهرستان هوشمندسازی شدند

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین گفت: با همکاری شهرداری و اهدای لوازم و تجهیزات رایانه، مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر ورامین هوشمند شدند.

محمد راشدی افزود: براساس مصوبه هیئت وزیران و مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین، تعداد هفده سیستم رایانه به مدارس ورامین اهدا شد.

وی بیان کرد: در این طرح به مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان شهر ورامین شامل، دبستان امام هادی(ع)، دبستان ایمان عمروآباد، دبستان پاسداران دو، دبستان علامه امینی، دبستان لاله های انقلاب یک، دبستان پسرانه توحید دو، راهنمایی عمار، راهنمایی دخترانه حمید نونژاد، مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان، دبستان علوی یک، مجتمع آموزشی شهید غلامرضا ادهم، دبیرستان شهید مطهری، راهنمایی پسرانه امام رضا(ع) یک، هنرستان ام البنین(س)، دبیرستان امام خمینی(ره)، دبستان حضرت آسیه(س) و مدرسه استثنایی علیابن ابیطالب (ع) سیستم رایانه ویژه هوشمند سازی با اعتباری بالغ بر 150 میلیون ریال ارائه و تحویل داده شد.