نماز جماعت در 1500 مدرسه مازندران اقامه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم کاوه با بیان اینکه هزار و 323 روحانی با حضور در این مدارس استان اقامه نماز جماعت ظهر و عصر می کنند افزود: این تعداد افراد شامل 700 مبلغه زن و 623 روحانی مرد بوده که برای تبلیغ و ترویج معارف دینی به مدارس اعزام شدند.



وی با اشاره به ظهور فرقه های دروغین و انحرافی در بین آحاد جامعه، تصریح کرد: روحانیان از طریق مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن، درصدد جلوگیری از رسوخ این جریانات در جمعیت دانش آموزی هستند.



کاوه بیان داشت: 180 روحانی مبلغ برای تبلیغ، ماه محرم و صفر به مدارس مازندران اعزام شدند.

اجرای طرح روشنا در مراکز پرورش استعداد های درخشان



معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران از اجرای طرح روشنا در 19 مرکز پرورش استعداد های درخشان استان خبر داد.

حسین کمالی اظهار داشت: در مدت اجرای این طرح 23 روحانی به عنوان مشاور مذهبی در این مدارس حضور یافته و به شبهات و سئوالات شرعی، اعتقادی و اخلاقی دانش آموزان پاسخ می دهند.

وی امامت نماز جماعت در مدارس سمپاد را از جمله وظایف روحانیون مذکور دانست و افزود: آنان همه روزه به مدت دو الی سه ساعت به عنوان مشاور مذهبی در مدارس مذکور حضور یافته و به اجرای طرح روشنا می پردازند.

تیم اعزامی ایران نایب قهرمان کاراته جهان



دانش آموزان بشری سلطانپور از مدرسه راهنمایی رابعه و سارا نصیری دانش آموز پایه ششم از مدرسه ثنا شهرستان نور موفق به کسب مدال نقره جهانی شدند.دو دانش آموز شهرستان نور در مسابقات جهانی کاراته افتخار آفریدند.



مسابقات جهانی کاپ آزاد در رشته کاراته ، سبک شیتوریو و شوکو ی یونیون در کشور مالزی برگزار که دو دانش آموز دختر نوری موفق به کسب دو مدال نقره این دوره از مسابقات شدند.



دانش آموزان بشری سلطانپور از مدرسه راهنمایی رابعه و سارا نصیری دانش آموز پایه ششم از مدرسه ثنا موفق به کسب مدال نقره شدند.