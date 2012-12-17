به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی بعدازظهردوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر با اشاره به برخی ساخت و سازها در مناطق تنگ‌ها، سر تل و رونی، اظهار داشت: اینگونه ساخت و سازها نگران کننده هستند و ساخت منازل مسکونی در مسیر آبراه‌ها می‌تواند مشکلات زیادی را در زمان سیل ایجاد کند.

وی با تاکید بر لزوم پیشگیری از چنین ساخت و سازهایی، از دستگاه‌هایی که در این زمینه با متخلفان همکاری می‌کنند، اضافه کرد: این موضوع باعث شده تا حاشیه نشینی بدون توجه به قانون شهرسازی گسترش یابد که می‌تواند مشکلات فراوانی را ایجاد کند.

سرپرست فرمانداری بوشهر با تاکید بر اینکه نباید در مقابل چنین مسائل چشم‌پوشی کرد، بیان داشت: باید به قاون در ساخت و سازها توجه شود تا در مواقع بحرانی به مشکلی بر نخوریم.

وی به پروژه‌های مهر ماندگار در بوشهر اشاره و تصریح کرد: مشکلی در تامین اعتبارات مورد نیاز برای این پروژه‌ها نداریم و تلاش ما این است که این پروژه‌ها را در زمان تعیین شده به پایان برسانیم.

کاظمی با اشاره به بهره‌برداری از بیمارستان 200 تخت‌خوابی بوشهر به عنوان یکی از پروژه‌های مهر ماندگار این شهرستان، اضافه کرد: گذر 75متری خروجی دوم شهر بوشهر نیز یکی دیگر از پروژه‌های مهر ماندگار در شهرستان بوشهر است که تاکنون با 56 میلیارد ریال اعتبار 49 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی در ادامه با اشاره به ورزشگاه 15هزار نفری بوشهر، اضافه کرد: موزه ملی خلیج فارس و مجتمع فرهنگی ورزشی ایثارگران از دیگر پروژه‌های مهر ماندگار در دست اجرا در شهرستان بوشهر است که امیدواریم در زمان مقرر مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.