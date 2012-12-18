دومین جایزه ادبی تبریز فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، جایزه ادبی تبریز فراخوان دومین دوره برگزاری خود را در دو بخش داستان شامل داستان‌کوتاه و بلند و شعر با موضوع شعر فارسی و ترکی منتشر کرد.

بر اساس این فراخوان این دوره از جایزه همچنین در بخش ویژه‌ای به داوریِ آثاری خواهد پرداخت که با موضوع شهر تبریز تالیف شده باشند.

هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر سه اثر را با موضوع آزاد برای داوری در هر بخش در این دوره از جایزه شرکت دهد که هر اثر باید در پنج نسخه تهیه و به دبیرخانه این جشنواره واقع در تبریز، خیابان آزادی، جنب مسجد طوبی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز ارسال شود.

دبیرخانه جایزه در این دوره از برگزاری خود حداکثر تا پایان دی‌ماه پذیرای آثار خواهد بود و این آثار پس از داوری تا پایان بهمن ماه در مراسم اختتامیه‌ای که در اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد، معرفی خواهند شد.

جوایز این دوره از جشنواره به ترتیب برای نفرات اول 20 میلیون ریال، برای نفرات دوم 15 میلیون ریال و برای نفرات سوم 10 میلیون ریال اعلام شده است.

همچنین «حسین مهرنگ» از سوی سید رضا علوی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز به سمت دبیر این جایزه ادبی منصوب شده است.

برگزاری این جایزه ادبی در سال گذشته به دلیل استعفای حسین نجفی رئیس وقت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و عبدالمجید نجفی دبیر این جایزه با اما و اگرهای روبرو و با تاخیر برگزار شد.