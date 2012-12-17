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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۶

حیدری به مهر خبر داد:

تلفات بارندگی و جاری شدن سیلاب در چابهار به سه نفر افزایش یافت

تلفات بارندگی و جاری شدن سیلاب در چابهار به سه نفر افزایش یافت

چابهار - خبرگزاری مهر: فرماندار چابهار گفت: بر اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب سه نفر در این منطقه جان خود را از دست دادند.

ایرج حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک نوجوان 10 ساله بر اثر بارش باران و فرسودگی دیوار که باعث فرو ریختگی آن شد، در زیر آوار ماند و فوت کرد.

وی گفت: دونفر دیگر نیز صبح امروز سرگرم تماشای جریان آب در بند نگور از توابع بخش دشتیاری چابهار بودند که ناگهان در اثر شکسته شدن بند گرفتار سیلاب شده و غرق شدند.

وی همچنین افزود: دو دهانه پل در محدوده شهر نگور واژگون شد که باعث قطع ارتباط پنج روستا با مرکز شهرستان چابهار شده است.

فرماندار چابهار بیان داشت: طغیان رودخانه باهوکلات نیز 45 روستای حاشیه شرقی آن را در محاصره سیل قرار داده و ارتباط اهالی این روستاها با نقاط شهری چابهار قطع است.

کد مطلب 1768843

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