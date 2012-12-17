امور عمرانی در فرون آباد طی هشت سال گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نجفی بخشدار مرکزی شهرستان پاکدشت عصر دوشنبه از نزدیک در جریان اقدامات شهرداری تازه تأسیس فرون آباد قرار گرفت در این دیدار که علی بندعلیان شهردار فرون آباد نیز حضور داشت و از پروژه های در دست اجرا بازدید میدانی به عمل آمد.

احمد نجفی با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در شهر فرون آباد به همکاری و همراهی خوب شورا و شهردار و مردم در تحقق عملکرد شهرداری اشاره و آن را تحسین کرد و بیان داشت: مسئولان وظیفه دارند تا براساس رسالت خود در خدمت به مردم کوشش کنند.

وی در این بازدید، اقدامات صورت گرفته را کلان و زیربنایی توصیف کرد که در رفع محرومیتها و ایجاد رضایت در میان شهروندان مؤثراست.

لزوم همکاری و تعامل دستگاه های مختلف

بخشدار مرکزی پاکدشت بر اصل لزوم همکاری و تعامل دستگاه های مختلف به منظور تسریع در اجرای این پروژه ها و در پایان بازدید از اهتمام دولت مبنی بر عمران و آبادانی ایران اسلامی تأکید کرد و اظهار داشت: توجه به عمران و آبادانی مملکت اسلامی از شاخصه های بارز دولت کریمه بوده و کارهای عمرانی انجام شده در طول هشت سال گذشته بی نظیر یا کم نظیر بوده است.

شهردار فرون آباد نیز در این بازدید ضمن تقدیر از همکاری مجموعه استانداری تهران و فرمانداری شهرستان پاکدشت، توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده و اعتبارات آن در سال 91 را ارائه کرد و خواهان توجه و جدیت بیشتر مسئولان امر در اختصاص بودجه سال 92 برای شتاب توسعه این شهر نوپا شد.