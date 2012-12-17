محموله قاچاق 1400 گوشی تلفن همراه در شهرستان دنا کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان ارسلان پور گفت: در کنترل محورهای انتقال محموله کالای قاچاق در این شهرستان، در بازرسی از دو دستگاه خودرو سمند این گوشیهای همراه و تعدادی لوازم جانبی گوشی همراه که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

وی بیان داشت: ارزش ریالی این محموله های قاچاق بیش از دو میلیارد و 444 میلیون ریال است.

ارسلان پور افزود: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

توزیع کننده مواد مخدر در شهر مادوان دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: صبح امروز یک توزیع کننده مواد مخدر شیشه در طرح "امنیت محله محور" طی یک عملیات پلیسی در محدوده شهر مادوان دستگیر شد.

علی کاشانی افزود: این فروشنده مواد مخدر که از قبل تحت تعقیب ماموران پلیس بود، شناسایی و طی عملیاتی پلیسی دستگیر شد.

وی بیان داشت: پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از منزل متهم 86 بسته 13 گرمی موادمخدر از نوع شیشه و یک ترازوی توزین کشف و ضبط شد.

کاشانی اظهار داشت: در طرح "امنیت محله محور" شناسایی مناطق آلوده، معتادان بی خانمان و خرده فروشان مواد مخدر اجرا می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد افزود: در این عملیات تعدادی معتاد ولگرد و بی خانمان که باعث آلوده شدن محل زندگی شهروندان ساکن این محدوده شده بودند، شناسایی و جمع آوری شدند که طی هماهنگی های انجام شده به کمپ های مجاز ترک اعتیاد منتقل می شوند.

کشف محموله لامپ قاچاق در محور یاسوج، اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان دنا از کشف یک محموله لامپ قاچاق در محور یاسوج، اصفهان خبر داد.

اردوان ارسلان پور گفت: در بازرسی از خودروی توقیفی پژو 405 بیش از یکهزار و 850 عدد لامپ خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.

وی افزود: این کالاهای قاچاق به طرز ماهرانه ای در این خودرو جاسازی شده بود.

ارسلان پور عنوان کرد: راننده خودرو دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کودک 9 ساله در رودخانه بشار غرق شد

فرمانده انتظامی شهرستان دنا از غرق شدن یک پسر 9 ساله در رودخانه بشار در روستای "ده شیخ" خبر داد.

اردوان ارسلان پور گفت: این کودک 9 ساله که اهل و ساکن روستای ده شیخ بخش پاتاوه بود، به علت داشتن اختلال حواس در رودخانه افتاده و پس از غرق شدن فوت کرد.

وی بیان داشت: روستائیان همواره باید مراقب رفتارهای کودکان و فرزندان خود باشند و آنها را از بازی در کنار رودخانه ها و مناطق خطرناک منع کنند.

هشت فروشنده قرص های ترامادول و متادون در یاسوج دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از دستگیری هشت فروشنده اصلی قرص های ترامادول و متادون در یاسوج خبر داد.

علی کاشانی افزود: با تلاش ماموران یگان امداد شهر یاسوج، این فروشندگان دستگیر و در بازرسی از آنها مقادیر قابل توجه ای قرص ترامادول و متادون کشف شد.

وی بیان داشت: متهمان به دلیل فروش غیر قانونی دارو دستگیر و با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کاشانی تصریح کرد: شهروندان در صورت داشتن آگاهی از هرگونه ناهنجاری در جامعه، مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریتهای پلیس اطلاع دهند.