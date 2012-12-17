به گزارش خبرنگار مهر، شاهین شیرانی ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای فناوری و پژوهش که با حضور نخبگان استان و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد بیان داشت: بهترین دانشگاه‌های کشور، در حوزه‌های دولتی و آزاد در استان اصفهان گسترده شده و هم‌اکنون، بهترین فرصت برای استفاده حداکثری از این امکانات علمی است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور‌های غربی با ایران به دلیل اقدامات خوب کشورمان در عرصه‌های خودکفایی و علمی است، تاکید کرد: البته تحریم‌ها اثرات خوبی بر ایجاد انگیزه‌های علمی جوانان میهنمان داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: از جمله مواردی که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد استفاده از دست‌یافته‌های تحقیقاتی و پژوهشی نخبگان در مدیریت اجرایی کشور است که در این راستا دیگر مراکز دانشگاه های نباید فعالیت‌های خود را به صورت جداگانه و بدون ارتباط با صنعت کشور ادامه دهند.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمره هزار دانشگاه علوم بالینی دنیا قرار دارد، تصریح کرد: طبق آمار موجود این دانشگاه در نسبت امتیاز خام به تعداد اعضای هیئت علمی خود و در مقایسه با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور،70 امتیاز را برای هر یک از هیئت علمی خود به دست آورده است و این موضوع با توجه به اینکه بودجه‌های تصویب شده دانشگاه علوم پزشکی تهران پنج برابر اصفهان است باید مورد تأمل جدی قرار بگیرد.

شیرانی با بیان اینکه در زمینه ارسال مقالات علمی با رشد 58 درصدی مواجه بوده‌ایم، اظهار داشت: در سال 1390 یک هزار و823 مقاله علمی توسط نخبگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به رشته تحریر درآمد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همواره آماده استقبال از نخبگان عرصه علم است، تاکید کرد: راه‌اندازی مرکز رشد تجهیزات پزشکی و مرکز رشد دارو، طراحی المپیاد علمی دانشجویان کشور (برای نخستین بار در کشور) و المپیاد فرهنگی دانشجویان کشور از جمله دستاوردهای این دانشگاه است.