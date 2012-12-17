فعالان عرصه حمل و نقل نقش بسزایی در چرخه اقتصاد کشور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی پیش از ظهر دوشنبه به مناسبت روز حمل و نقل در نشستی با مدیران کل راه وترابری، راه آهن شمالشرق و حمل و نقل و پایانه و کارشناسان و مسئولان این حوزه در دفتر خود با اشاره به 26 آذرماه روز حمل و نقل یادآور خاطره فرمان تاریخ ساز امام خمینی (ره) در سال 1362 مبنی بر تخلیه کالاهای اساسی مردم در بنادر جنوبی کشور، گفت: آنان که با متانت، صبوری و ایثار و دور از خانواده و سختی‌های فراوان عهده‌دار هدایت ناوگان حمل و نقل و گردش بخش مهمی از چرخه اقتصاد کشور هستند، نقش تعیین کننده‌ای در انسجام شبکه حمل و نقل و امانت‌دار اموال و سلامت سفر هم میهنان دارند.

وی هفته حمل و نقل را از هفته های خوب معرفی و از تلاش رانندگان و فعالان عرصه حمل و نقل، راه و ترابری و راه آهن در این استان تقدیر کرد و افزود: مردم باید شکرگزار تلاشها و خدمات فعالان این بخش باشند.

شغل رانندگی جزو مشاغل سخت و زیان آور



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان با یادآوری سختی شغل رانندگان و سخت کوشی ایشان افزود: این حرفه یک شغل سخت و زیان آور است که رانندگی در هر شرایط آب و هوایی تنها به عشق خدمت و جلب رضایت مردم صورت می پذیرد.

وی با بیان اینکه راه اهمیت زیادی دارد، تاکید کرد: مردم باید در حفظ و نگهداری راه ها بکوشند و آن را تخریب نکنند.

شاهچراغی گفت: راه به قدری اهمیت دارد که امام راحل در فتوایی تاکید کردند اگر در مسیر جاده ای مسجدی واقع و آن مسجد مانع از توسعه راه شده می توانید آن را خراب کنید و راه را ایجاد نمایید.

روز حمل ونقل بهانه ای برای تجلیل از زحمات رانندگان



نماینده ولی فقیه در استانه سمنان افزود: روز حمل و نقل نمادی از ایام سال است تا بدین بهانه به خدمات تلاشگران عرصه حمل و نقل به ویژه رانندگان گرامی ارج نهاده و قدرشناسی شود.

وی با بیان اینکه وضعیت راه ها در استان سمنان خوب است و باید بهتر نیز شود، از مسئولان راه و ترابری استان خواست تا به راههای روستایی و مناطق دوردست توجه ویژه کنند.

راههای استان سمنان باز و تردد در آنها جریان دارد

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان در این نشست گفت: به رغم بارش سنگین برف در بیشتر نقاط این استان با مدیریت مناسب تیم های امدادی، تمامی راه های مواصلاتی باز و تردد در آنها جریان دارد.

منوچهر رحمانی تصریح کرد: روز اول دی ماه نخستین روز شروع فصل زمستان و به عنوان آغاز سخت‌ترین بخش ماموریت راهداران خادم بی‌ادعا، فرصتی است تا قدر و منزلت خدمت این عزیزان ارج نهاده شود.

وی اظهار داشت: حماسه‌های بی‌شماری در تاریخ بخش حمل و نقل جاده‌ای و راهداری رخ داده است که مروری بر هریک از آنها مایه غرور و مباهات تلاشگران این بخش است.

استقرار تیم های راهداری در 23 نقطه استان سمنان

رحمانی با بیان اینکه هم اکنون در 23 نقطه از استان سمنان تیم های راهداری مستقر هستند، افزود: در این گروه ها 216 نفر به همراه 160 دستگاه وسایل و تجهیزات راهداری آماده ارائه خدمت هستند و در دو روز گذشته نیز با مدیریت قوی اعمال شده انسدادی در راه ها نداشتیم.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان همچنین سختی شغل راهداری‌ و سخت‌کوشی آنان را یادآور شد و اظهار داشت: شغل راهداری یک شغل سخت و زیان‌آور است که راهداران در شرایط جوی تابستان و زمستان تنها به عشق خدمت و جلب رضایت مردم که آن را به عنوان پاداش خدمات خود می‌دانند.

برگزاری سومین کارگروه تخصصی حمل و نقل در استان سمنان



وی از برگزاری سومین کارگروه تخصصی حمل و نقل، شریان های حیاتی، بلایای جوی و طوفان با محوریت راهداری زمستانی با حضور مدیر کل مدیریت بحران و فرمانده پلیس راه استان خبر داد و افزود: این کارگروه تخصصی حمل و نقل، با توجه به اهمیت برنامه ریزی و هماهنگی دستگاه های مسئول در آستانه شروع فصل سرما در اداره کل راه و ترابری استان تشکیل شده است.

رحمانی با اشاره به اهمیت همبستگی و انسجام پلیس راه و راهداران در شرایط بحران افزود: بحمد خدا علی الرغم افزایش تعداد خودروها و ترافیک محورها، با تلاش همه جانبه امروز شاهد کسب رتبه دوم کشور در کاهش آمار تصادفات هستیم.

صنعت حمل و نقل یکی از منابع درآمدی کشور محسوب می شود

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان گفت: یکی از عوامل مهم موفقیت در مواقع بحران حضور به موقع و سریع در محل حادثه بوده و با توجه به میانگین عمر بالای ماشین آلات، پیش بینی وسایل کمکی در هنگام عملیات و امدادرسانی ضرورت دارد.

وی با اشاره به اهمیت حمل و نقل و راه در اقتصاد کشور اظهار داشت: صنعت حمل و نقل یکی از منابع درآمدی کشور محسوب می شود و به رغم مشکلات مالی در سال جاری 80 درصد وجوه مصرفی از محل درآمدهای ترانزیت در صنعت حمل و نقل تامین شده است.

خدمتگزاری به زائران حرم امام رضا(ع) بزرگترین افتخار برای فعالان عرصه حمل و نقل ریلی

مدیر کل راه آهن شمالشرق نیز در این نشست خدمتگزاری به زائران حرم حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) را بزرگترین افتخار برای فعالان عرصه حمل و نقل ریلی دانست و گفت: روزانه 64 رام قطار مسافری از این استان در کمال ایمنی و سلامت عبور و زائران را به مشهد مقدس می رساند.

محمد صادق برزنونی با بیان اینکه 26 آذر روز تجلی فرمانبرداری جامعه حمل و نقل از ولایت است افزود: در این روز فعالان عرصه حمل و نقل با لبیک به ندای امام امت گام بزرگی در جهت اعتلای کلمه الله برداشتند.

برزنونی افزود: راه آهن با عنایت خاص به پرسنل و علاقمندان به صنعت ریلی در بخش نظام پیشنهادات، توجه به خلاقیت و نوآوری را سرلوحه کار قرار داده است.

رانندگان، پرتلاش ترین اقشار زحمتکش جامعه هستند



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان نیز در این نشست بر آمادگی فعالان عرصه حمل و نقل جاده ای در ارائه خدمات بیشتر به مردم تاکید کرد و گفت: رانندگان از پرتلاش ترین اقشار زحمتکش جامعه هستند که حدود دو سوم از عمر خود را در جاده های کشور در پی بدست آوردن روزی حلال می کوشند.

داوود سعدی افزود: ایجاد شرکت های توانمند، پوشش های بیمه ای رانندگان، افتتاح درگاه ملی بار و کسب جایگاه ششم این استان بین استانهای کشور، اطلاع رسانی در مراکز عمومی از طریق نصب وب کیوسک، فعال سازی مراکز معاینه فنی در سطح استان بصورت مکانیزه بعنوان گوشه ای از فعالیتهای این اداره کل در خدمات رسانی به عموم مردم است.