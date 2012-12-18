سپیده توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رقابتهای دوومیدانی غرب آسیا تصریح کرد: امسال شرکتکنندگان زیادی در این مسابقات شرکت کرده بودند که همین امر باعث شده بود رقابتهای دوومیدانی غرب آسیا در سطح بالاتری نسبت به دوره گذشته برگزار شد.
وی که در مسابقات دوومیدانی غرب آسیا موفق به کسب 3 مدال طلا در مواد هفتگانه، پرش ارتفاع و 4 در 400 شده است در خصوص ناراحتی خود پس از کسب مدال طلای پرش ارتفاع اظهار داشت: قرار بود مسابقات من از روز پنجشنبه آغاز شود. ساعت 6:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه با من تماس گرفتند و گفتند که ساعت 9 صبح مسابقه داری. این موضوع در حالی بود که شب قبل، تمرین کرده بودم و اصلا برای رقابت تمرکز کافی را نداشتم.
عضو تیم ملی دوومیدانی با بیان اینکه از تغییر زمان رقابت خود شوکه شده بود، ادامه داد: هدفم ارتقاء رکورد رشته هفتگانه ایران بود که تغییر ناگهانی زمان مسابقات باعث ایجاد فشار روانی و استرس بالایی در من شد.
توکلی در پاسخ به این پرسش که گویا سطح رقابتها خیلی پایین بوده است؟ گفت: سطح دوومیدانی بانوان در کشورهای عربی پایین است و ما نسبت به آنها شرایط خیلی بهتری را دارا هستیم. نکته مهم در این رشته ورزشی رکورد است و من به شخصه تمام تلاشم این بود که در دوومیدانی غرب آسیا رکوردم را بهبود ببخشم که متاسفانه این امر محقق نشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کشورمان در دومین دوره مسابقات دوومیدانی غرب آسیا که در امارات برگزار شد با کسب ایران با 16 طلا، 16 نقره و 10 برنز به مقام قهرمانی این رقابتها دست یافت بود.
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