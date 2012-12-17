احتمال حمله نظامی به ایران صفر است/ حمله به زائران ایرانی اقدامی صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه بعد از ظهر امروز دوشنبه در جمع کارکنان و مدیران تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه در یکی از حساس ترین ایامی که در تاریخ معاصر تاکنون داشته ایم، قرارداریم، گفت: تغییرات بزرگی در جهان در حال رخ دادن است و ساختار قدرت در حال تغییر است.

وی افزود: بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جهان استکبار به دنبال برقراری نظم نوینی در دنیای امروز است و در این راستا یکی از مهمترین بحث هایی که طراحی شده برای منطقه خاورمیانه بوده است.

مهمانپرست با اشاره به اینکه آنها تلاش کردند انقلاب اسلامی را متوقف و از درون اختلاف ایجاد کنند، بیان کرد: تصور آنها این بود که انقلاب باید از درون به مشکلات خود بپردازد و فرصت انتقال پیام انقلاب گرفته شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: ظرف دو سال گذشته اتفاقاتی افتاد که برنامه های استکبار را بهم ریخت، بیداری اسلامی شکل گرفت و گسترش یافت. اتفاقاتی که در کشورهایی مانند تونس، مصر و لیبی افتاد آنها را بشدت نگران کرد و نقشه های بزرگی که برای خاورمیانه داشتند را با مشکلات بزرگتری روبرو کرد.

وی تصریح کرد: این مسائل در زمانی اتفاق افتاد که شاهد بحران های اقتصادی زیادی در غرب هستیم.

مهمانپرست با اشاره به اینکه از یک طرف با افول غرب و از طرف دیگر با اقتدار مردم در جهان اسلام روبرو هستیم، بیان کرد: در حال حاضر وارد نقطه ای شدیم که مرکز تقابل جهان اسلام با استکبار است. مدیریت در این مقطع تاریخی بسیار حائز اهمیت است و هر کدام از طرفین که توانایی این مدیریت را داشته باشند می توانند آینده خاورمیانه را تغییر دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: هر کدام از ملت های منطقه که بتوانند از این شرایط عبور کنند می توانند آینده خاورمیانه را بسازند و یک خاورمیانه مستقل اسلامی داشته باشیم که با نزدیک شدن کشورها تبدیل به قدرتی برای آینده شود.

وی با بیان اینکه برای استکبار تنها چیزی که همه مشکلات و اهداف آنها را تحت الشعاع قرار داده، انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی تبدیل به پایگاه قدرتمند مستقل و پیشرفته شده است و اکنون به غیر از جمهوری اسلامی کشورهای دیگری در منطقه نیز استقلال بیشتری کسب کرده و حاضر نیستند سیاست های استکبار را دنبال و از موقعیت رژیم صهیونیستی بهره برداری کنند.

مهمانپرست خاطر نشان کرد: طبیعی است که در برنامه‌های جریان استکباری و صهیونیستی دنبال می کنند نوک تیز حملات به سمت جمهوری اسلامی باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: آنها در مرحله اول سعی کردند برنامه های بیداری اسلامی را متوقف و در مرحله دوم تلاش کردند در حرکت مردم انحراف ایجاد کرده و یا خودشان صحنه هایی را به اسم حرکت مردمی ایجاد و وضعیت را شکل دهند.

وی تصریح کرد: موج دیگر ایجاد تغییرات و تنش در برخی از کشورهای منطقه که حامی جبهه مقاوم اند، است تا از این طریق این تغییرات را ادامه بیداری اسلامی معرفی کنند.

مهمانپرست با اشاره به اینکه در سه کشور شاهد چنین مساله ای بودیم، افزود: در جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه 89 تلاش کردند چنین شرایطی را ایجاد کرده و بگویند موج بیداری اسلامی سپس در مقطعی وارد الجزایر شدند که به خواسته های مردم پاسخ داده شد و در نهایت تمام طراحی ها و فتنه ها وارد سوریه شد و سوریه نقطه آخر جریان استکباری- صهیونیستی برای مقابله با جریان اسلامی در منطقه شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مردم در هر کشوری ممکن است خواسته هایی داشته باشند، ادامه داد: اگر این خواسته ها به شکل مسالمت آمیز بیان شود، محقق خواهد شد.

وی افزود: وضعیتی که اکنون در سوریه پیش آمده اگر با وضعیت برخی کشورهای دیگر در منطقه مقایسه شود، معلوم خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران مدافع حقوق همه ملت ها در همه کشورها است پس برخی از کشورهای منطقه مانند بحرین و یمن باید خواسته های مردم را محقق کنند و پاسخ این امر سرکوب نیست.

مهمانپرست با اشاره به اینکه دو دیدگاه درباره سوریه وجود دارد، بیان کرد: یک دیدگاه موافق ایجاد آرامش و دیدگاه دیگر موافق ادامه خشونت ها در سوریه است .

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: فتنه های جریان استکباری- صهیونیستی در منطقه از یک طرف برای توقف بیداری اسلامی و از طرف دیگر برای مقابله با ثبات واقعی در منطقه است. در رابطه با جمهوری اسلامی نیز تلاش بر این است که فشارها دائما بیشتر شود و به بهانه های مختلف برنامه خود را در منطقه اجرا کنند.

وی تصریح کرد: ناامنی و بی ثباتی که در عراق و فلسطین بوجود آورده اند با برنامه هایی که نسبت به ایران انجام می دهند یک هدف واحد دارد.

مهمانپرست افزود: طی چند روز گذشته شاهد چند اقدام تروریستی علیه زائران خود در عراق بودیم که با همین اهداف صورت می گرفت. شاهد یک اقدام تروریستی سنگین در لبنان و همچنین اقداماتی در مصر بودیم. در چنین شرایطی رژیم صهیونیستی به غزه حمله می کند چراکه فکر می کند که جبهه مقاومت را با این اقدامات به خود مشغول کرده است و آنها امکان حمایت از مسلمانان فلسطین را ندارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تنها چیزی که رژیم صهیونیستی فکر نمی کرد این بود که فلسطین بتواند مقاومت کند این امر محاسبات آنها را بهم ریخت و به همین دلیل نیز عجولانه شکست را پذیرفتند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دو اقدام می تواند علیه ملت ما صورت گیرد، اظهار داشت: یک اقدام نظامی و دیگری اینکه کاری کنند بدون ورود به عملیات نظامی، نظام را از هم بپاشند.

مهمانپرست با تاکید بر اینکه احتمال اقدام نظامی صفر است، گفت: در صورتی عملیات نظامی علیه کشوری صورت می گیرد که در سود و زیان عملیات ضرر ناچیز برای کشور مقابل داشته باشد. زمانیکه کشور مورد حمله آماده دفاع باشد خسارت سنگینی به طرف مقابل وارد می شود.

وی تصریح کرد: ما اکنون در یکی از بهترین موقعیت های دفاع از خود هستیم، البته تجهیزات دفاعی و اقتدار به منزله جنگ افروزی نیست بلکه هر چقدر مقتدرتر باشیم امنیت بیشتری حاکم می شود؛ چراکه اگر کشوری ضعیف بودیم در دنیای امروز هر جور بلایی سرمان می آوردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه راه دوم آنها این است که کارهایی کنند تا از درون دچار مشکلات شویم، بیان کرد: همه تلاش جریان استکباری این است که فشار بر مردم ما باشد و اینکه می گویند تحریم ها علیه ملت نیست، دروغ است. آنها می خواهند مردم ناراضی شوند و در سایه درگیری داخلی به نظام ضربه وارد کنند.

مهمانپرست تاکید کرد: بهترین زمان برای چنین اتفاقی انتخابات است.

وی به بحث هسته ای ایران نیز اشاره کرد و گفت: بحث هسته ای فنی یا حقوقی نیست چراکه در این صورت خیلی سریع حل می شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اواخر دی ماه مذاکرات دیگری در تهران برگزار خواهد شد، ادامه داد: در صورت حقوقی بودن بحث نیز خیلی سریع به نتیجه می رسیم چراکه در مورد استفاده از دانش هسته ای، قوانین مشخصی وجود دارد ما عضو NPTهستیم و حق ما تعریف شده است.

مهمانپرست خاطر نشان کرد: بحث ما سیاسی است و آنها گمان می کنند به بهانه فعالیت های هسته ای می‌توانند به کشور ما فشار بیاورند و این فشارها منجربه تحریم شده و تحریم ها باعث نارضایتی مردم شود.

وی یادآور شد: بارها توصیه کردیم این اقدامات سیاسی را کنار بگذارند و با رویکرد منطقی وارد مذاکرات شده و حقوق ما را به رسمیت بشناسند، ما هم آمادگی داریم نگرانی های آنها را برطرف کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: بحث ما با 1+5 تنها هسته ای نیست در دنیا بحران های زیادی هست که باید حل شود. ما فکر می کنیم دنیای غرب از حل بحران هایی که ایجاد کرده عاجز است و نیازمند حرف های تازه ای است و ما حرف های جدیدی برای حل بحران های جهان داریم.

مهمانپرست در پایان درباره بحث مذاکره ایران و آمریکا خاطر نشان کرد: این بحث از همان ابتدا نیز از طرف رسانه های غربی یا برخی از شخصیت های غربی مطرح شد؛ چراکه آنها می خواهند موضوع مذاکره با آمریکا تبدیل به یک موضوع اختلافی بین مردم ایران شود و آنها بتوانند از این مساله بهره برداری کنند.