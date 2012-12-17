لزوم افزایش اعتبارات پژوهشی در کردستان/ پژوهشگران برتر پیام نور تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی یوسفی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه های پیام نور استان در مرکز سنندج اظهار داشت: با رشد علمی صورت گرفته در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و سایر مراکز در کردستان و تلاش بی وقفه اعضاء هیئت علمی و اساتید در این بخش میزان ارائه پژوهش های برتر در حد جامع در چند سال اخیر به حد قابل توجه ای افزایش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: ارائه پژوهش مناسب نیاز به توجه پژوهشگر، دقت و تلاش بی وقفه و صرف دانش های علمی زیاد دارد تا محصول نهایی بتواند نیازهای کشور و مردم جامعه را رفع کند.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج با بیان اینکه فعالیت های پژوهشی در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج با میزان بالای از موفقیت در حال انجام است، اعلام کرد: پژوهش اهمیت زیادی دارد و این امر بر کسی پوشیده نیست چرا که با گذشت دوره های مختلف از تاریخ بشریت و حاصل تیزبینی و دقت نظر بزرگان در راه دستیابی به پژوهش و حاصل آن جوامع امروزی به میزان تمدن و پیشرفت رسیده است.

یوسفی عنوان کرد: پژوهش در زمینه های مختلف رسیدن به آسودگی و آرامش خاطر است و اختصاص یک روز و یک هفته به پژوهش جنبه نمادین دارد چرا که پژوهش، اندیشیدن و خردورزی نیاز به یک عمر علم آموزی و صرف وقت بسیار زیادی دارد.

وی بیان کرد: دانشگاه پیام نور نیز به عنوان یک مجتمع علمی با فعالیت های متعدد آموزشی و پژوهشی سر و کار دارد و از امر پژوهش نیز مستثنی نیست و در راستای رسیدن به جامعه علمی فعالیت های زیادی از جمله ارائه مقالات معتبر، انتشار کتاب توسط اعضاء هیئت علمی و طرح های پژوهشی متنوعی ارائه داده است که این اقدامات بیانگر ارتقاء جایگاه دانشگاه و اعضاء هیئت علمی در جایگاه کشوری است.

در ادامه این مراسم سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز کامیاران نیز ارتقاء علمی دانشگاه پیام نور را جهاد علمی برای توسعه علمی دانشگاه دانست و یادآور شد: علم و پژوهش واقعی با کمک دانشجویان و اساتید در حوزه های مختلف نتایج خوب و ارزنده ای را به دنبال دارد که باید تمامی دلسوزان در این راه تلاش خود را انجام دهند.

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاهی سه شهرستان سنندج، کامیاران و قروه در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج برگزار شد و از 31 نفر از اساتید و اعضاء هیئت علمی به همراه 9 نفر از دانشجویان پژوهشگر و اعضاء هسته رباتیک این مرکز که موفق به دریافت رتبه سوم مسابقات رباتیک "شریف پوپ" در سال جاری شدند، تقدیر شد.