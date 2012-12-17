تحقق 34 درصدی بارندگی در کردستان/ میانگین بارش سالانه استان 540 میلیمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالب حیدری بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: در ابتدای سال زراعی امسال یعنی از اول مهر ماه جاری شاهد بارش 173 میلیمتر بارندگی در استان بوده ایم که این میزان نسبت به سال قبل با 37 درصد افزایش همراه بوده است.

وی بیان کرد: میزان میانگین بارندگی در استان امسال نسبت به درازمدت با 30 درصد افزایش همراه بوده است که بارش های انجام شده تاکنون 34 درصد بارندگی برای سال جاری را محقق کرده است و انتظار می رود که روند افزایشی بارش طی روزها و هفته های آینده نیز ادامه داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان اعلام کرد: میانگین سالانه بارش در استان کردستان 540 میلیمتر است که برای سه ماه آینده انتظار بارش 220 میلی متر دیگر نیز وجود دارد تا سال بدون خشکسالی برای کشاورزی استان داشته باشیم.

حیدری با بیان اینکه ایستگاه های هواشناسی در کردستان قدمتی بیش از 50 سال دارند، عنوان کرد: دو ایستگاه هواشناسی سنندج و سقز که از سال 38 تاکنون فعال هستند براساس پنج مدل سنجش هواشناسی بین المللی آمار و اطلاعات لازم را در زمینه هواشناسی مخابره می کنند و با ایستگاه های بین المللی نیز همکاری می کنند.

وی یادآور شد: براساس آمارهای معتبر ایستگاه های هواشناسی و اظهار نظر کارشناسان این اداره کل انتظار می رود آخر هفته جاری و ابتدای هفته آینده نزدیک به 40 میلیمتر بارش در استان صورت گیرد که این مهم می تواند در ادامه بارش های فصل پائیز روند افزایشی را ادامه دهد.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان با اشاره به نقش انکار ناپذیر هواشناسی و پیش بینی های مربوط به دما در زندگی مردم بیان کرد: کارشناسان استان کردستان برای ارائه خبر مطمئن از هواشناسی و بارندگی ها در 103 نقطه دیدبانی حضور و 171 ایستگاه باران سنج در استان نیز وجود دارد.

حیدری گفت: طی سال جاری 140هزار تماس تلفنی در مورد پیگیری وضعیت هواشناسی استان با شماره گویای 134 انجام شده است و خود این مرکز نیز 22 اطلاعیه، 276 بولتن روزانه خبر، 72 بولتن خبری در حوزه کشاورزی و یک بولتن جاده ای داشته است و این اقلام اطلاع رسانی در بین ادارات مختلف و رسانه ها توزیع شده است.

وی در پایان با اشاره به نقش مهم رسانه های جمعی به ویژه خبرگزاری ها و همکاری تنگاتنگ آنها با سازمان هواشناسی اظهار داشت: 63 ایستگاه هواشناسی در سطح کشور آنلاین است که امروز نیز سه ایستگاه مختص به کردستان همزمان با ایستگاه های کشوری آنلاین است.