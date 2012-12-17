وحدت حوزه و دانشگاه نیازمند ایجاد روحیه جهادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام محمدعلی فراشی ظهر دوشنبه در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در سنندج اظهار داشت: وحدت به معنی داشتن همبستگی دو نهاد علمی و فقهی کشور برای نیل به اهداف عالیه نظام است که نقش دانشگاهیان و روحانیون در تحقق وحدت بین این دو نهاد بسیار مهم و حیاتی است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور دانشگاه و روحانیت سنگرهای اصلی و بسیار مهم علیه استکبار هستند، بیان کرد: همبستگی و همفکری حوزه و دانشگاه زمینه‌ ساز رشد و ترقی نظام اسلامی است که حیات جامعه را نیز در مقابل ترفندهای شوم دشمن تضمین می کند.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با بیان اینکه بیداری اسلامی در جهان نشات گرفته از انقلاب اسلامی است، گفت: دستیابی به وحدت توسط نسل سوم انقلاب و با پرچم‌ داری رهبر معظم انقلاب نتایج ارزشمند و مناسبی را به دنبال دارد که باید با تفکر بسیجی در تمام مراحل زندگی مردم و در جامعه نهادینه شود.

حجت الاسلام فراشی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری یادآور شد: اهمیت بسیج و روحیه بسیجی داشتن در بین افراد بسیجی و غیر بسیجی یعنی دارندگان این روحیه و صاحب تفکر بسیجی را از افتخارات نظام دانست و رشد و ترقی بیش از پیش نظام با بهره‌ گیری از این تفکر ارزشمند را لازم دانست.

وی در پایان با اشاره به گرامیداشت سال روز شهادت آیت‌ الله مفتح ادامه راه آن بزرگوار را از سوی دانشگاهیان و روحانیان ضروری و ارشمند دانست.

در ادامه این مراسم برنامه های فرهنگی و هنری از سوی دانشگاهیان برگزار شد.