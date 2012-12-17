ظرفیتهای بی نظیر قصه برای انتقال ارزشهای اسلامی استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی ظهر دوشنبه در حاشیه دومین روز برگزاری جشنواره قصه گویی استانی البرز در جمع خبرنگاران گفت: برنامه قصه گویی که به نوعی شناساندن ظرفیت های استان البرز برای حضور در بخش کشوری و بین المللی است افتخار بزرگی برای مجموعه کانون و استان البرز است و حضور خود را در این جشنواره توفیق بزرگی می دانم.

وی افزود: قصه گویی علاوه بر اینکه باعث شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان می شود و ذهن را بارور می سازد بر بینش آنان هم می افزاید و از خلال قصه ها پیام های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به کودکان و نوجوانان منتقل می شود.



رجبی ادامه داد: تمام قصه های برگرفته از ادبیات غنی و فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی که در کتب ادبیات ما نقل شده تاثیرگذار و یکی از راه های انتقال ارزش های اسلامی به کودکان و نوجوانان است.



وی با اشاره به فعالیتهای کانون پرورش فکری البرز اظهار داشت: خدا را شکر می کنیم که در مجموعه کانون پرورش فکری استان به تمامی جنبه های پرورش کودکان و نوجوانان توجه می شود و با تلاش دست اندرکاران این مجموعه، در مدت کوتاه عمر استان شاهد اجرای برنامه های بسیار خوب و کسب مقام های خوب کشوری بوده ایم.



لزوم برنامه ریزی برای بهره گیری از ظرفیتهای متنوع





رجبی ضمن بیان ویژگی های منحصر به فردی که در استان البرز موجود است از جمله تنوع قومی و فرهنگی، نزدیکی این استان به پایتخت، ویژگی های بارز گردشگری، صنعتی و کشاورزی و... از آنها به عنوان ویژگی هایی مثبت یاد کرد و افزود: این ظرفیت های خوب نیاز به برنامه ریزی دارد و قبل از برنامه ریزی داشتن انگیزه خیلی مهم و تاثیرگذار است.



معاون سیاسی- امنیتی استانداری البرز همچنین گفت: خانواده ها و کودکان و نوجوانان استان باید سعی کنند که از امکانات و سایر ظرفیت های این مجموعه به نحو احسن استفاده کنند چرا که شاید کمتر شهرستانی از امکاناتی در این سطح برخوردار باشد.



رجبی افزود: هر چقدر که ما در بخش فرهنگ سرمایه گذاری کنیم بازخوردش را در حوزه امنیت و به تبع آن در کاهش جرایم و ناامنی ها خواهیم دید.



وی در پایان با بیان اینکه برای حضور در حوزه فرهنگ باید عاشق،علاقه مند و با استعداد باشی، اظهار داشت: امکانات مکمل این سه ویژگی است و افرادی که در مجموعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فعالیت می کنند، افرادی دارای این خصلت ها هستند.