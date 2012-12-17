تیم صدرای زیرآب از لیگ برتر کشتی کناره گیری می کند!

محبوب قبادیان مدیرعامل باشگاه صدرای زیرآب ضمن تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: باشگاه صدرا زیرآب با توجه به اهداف سازندگی و جوانگرایی، تیمی جوان و باانگیزه را با سرمایه گذاری قابل توجه راهی رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد شد، اما متاسفانه مشکلاتی باعث شده تا ما قید لیگ را زده و از حضور و سرمایه گذاری در کشتی پشیمان شویم.

به گفته مدیر عامل باشگاه، تیم کشتی صدرا زیرآب با توجه به ناداوری های صورت گرفته در مسابقه هفته نخست لیگ برابر تیم سایپای شمال در اوزان 60 و 96 کیلوگرم که تیم داوری به ناحق برد قطعی کشتی گیران صدرا زیرآب را به باخت تبدیل کرد، به این موضوع معترض شد.

سپس این ناداوری در هفته دوم و در دیدار با تیم پرسپولیس جویبار نیز صورت گرفته بود و به رغم اعتراض کتبی باشگاه صدرای زیرآب، مسئولان فدراسیون هیچ رسیدگی به این موضوع نکردند.

بدین ترتیب مسئولان باشگاه صدرای زیرآب پس از بی توجهی فدراسیون کشتی به ناداوری های صورت گرفته و عدم رسیدگی به اعتراض آنها، امروز از طریق سایت رسمی این باشگاه رسما تهدید به کناره گیری کردند.

باشگاه صدرای زیرآب در همین راستا اعلام کرده در صورت عدم رسیدگی به اعتراض این باشگاه و تعیین برنده در خارج از تشک کشتی و پایمال شدن حق کشتی گیران جوان و آینده دار این باشگاه ، از حضور در ادامه مسابقات صرفنظر و از لیگ برتر کشتی کناره گیری خواهد کرد.

طبق اعلام باشگاه صدرای زیرآب، تضییع حق تیم های ریشه دار و مردمی توسط تیم داوری فدراسیون کشتی و حمایت از تیم های متمول و خلق الساعه که با هزینه های میلیاردی، فقط برای یک دوره در لیگ کشتی حاضر و در سالهای بعد عطای حضور در کشتی را به لقای آن می بخشند، تیشه به ریشه تیم های سازنده ومردمی می زند.

به همین دلیل است که در هر دوره از مسابقات لیگ، شاهد ظهور تیم های جدیدی هستیم که سابقه ای در این مسابقات ندارند و مشکلات مختلف داوری و بی توجهی فدراسیون باعث می شود تا این تیم ها نیز در سالهای بعد از سرمایه گذاری در کشتی منصرف شوند. متاسفانه ادامه این روند در آینده برگزاری لیگ برتر کشتی آزاد را نیز همچون لیگ کشتی فرنگی در هاله ای از ابهام قرار خواهد داد.

تهدید به کناره گیری تیم صدرای زیرآب در شرایطی مطرح شده که این تیم باید روز پنجشنبه طبق برنامه هفته دوم دور برگشت لیگ، در یک دیدار خارج از خانه رو در روی تیم پرسپولیس جویبار قرار گیرد.