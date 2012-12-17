تنگناهای مالی گریبان ورزش خراسان را گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر هاشمی جواهری ظهر دوشنبه در جلسه انتخاب رئیس هیئت ورزش سه گانه خراسان رضوی اظهار داشت: اگر این تنگناها برطرف شود تا حدودی می توانیم مسائل و مشکلات را مدیریت کنیم و استفاده های لازم را به نفع ورزش استان ببریم.

وی همچنین هیئت ورزش سه گانه استان را یکی از هیئت های فعال و خوب استان دانست و افزود: ورزش سه گانه می تواند جاذبه های بسیار خوب و بالایی را برای مردم خصوصا جوانان این مرز و بوم داشته باشد.

وی اظهار داشت: این رشته ورزشی می تواند آمادگی رزمی و دفاعی جوانان کشور را نیز بالا ببرد و ضمن حفظ سلامت مردم در زمینه های افزایش سلامت و امنیت مردم نیز موثر، واقع شود.

هاشمی جواهری با اشاره به انتصاب هاشم غیاثی به سمت رئیس هیئت ورزش سه گانه بیان کرد: امیدوارم بتوانیم با کمک سردار غیاثی اقدامات خوبی را در استان انجام دهیم.

گفتنی است، سردار هاشم غیاثی تنها کاندیدای ریاست هیئت ورزش سه گانه استان با کسب 100درصدی آراء مجمع انتخاب رئیس هیئت سه گانه استان که متشکل از نمایندگان ورزشکاران و باشگاه های استان و همچنین تعدادی از مسئولان ورزش استان است برای یک دوره چهار ساله دیگر انتخاب شد.