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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۴

حجت الاسلام طباطبایی:

کشورهای غربی سعی دارند دانشمندان ایران از مسائل علمی و پژوهشی دور بمانند

کشورهای غربی سعی دارند دانشمندان ایران از مسائل علمی و پژوهشی دور بمانند

زابل - خبرگزاری مهر: امام جمعه زابل گفت: سعی کشورهای غربی براین است که دانشمندان جمهوری اسلامی ایران از مسائل علمی و پژوهشی دور بمانند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کاظم طباطبایی ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر که همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل برگزار شد، اظهار داشت: عزم و اراده دانشمندان ایران اسلامی نشان داده است که دشمنان نمی توانند مانع دستیابی آنان به مسائل علمی و پژوهشی شوند و در این زمینه مغلوب مانده اند.

وی به پیشگامی ایرانیان در تمامی عرصه های علم و دانش در قرون گذشته اشاره کرد و گفت: در زمانی که اروپاییان در قرون وسطی شخصیت های علمی را محاکمه می کردند، ما دانشمندانی مانند ابن سینا، خوارزمی و... داشتیم و دلیل سبقت علمی غرب این است که ما در زمینه پژوهش و تحقیق رشد چندانی نداشته ایم.

وی به هجمه ها و اقدامات مغرضانه غرب علیه دانشمندان جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: سعی کشورهای غربی براین است که دانشمندان ما از مسائل علمی و پژوهشی دور بمانند اما دانشمندان ایران اسلامی نشان داده اند که دشمنان مانند همیشه ناکام مانده اند.

کد مطلب 1768868

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